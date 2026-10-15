תיעוד שצולם במהלך עצרת בחירות של הנשיא דונלד טראמפ במרכז הספורט Curtis D. Menard Memorial באלסקה זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, ומציג רגע מתוח שבו סוכני השירות החשאי חשדו באיום אבטחה אפשרי.

בסרטון נראה גבר רץ לעבר סוכני השירות החשאי, ככל הנראה כדי להזהיר אותם מפני איום. טראמפ עומד באותו רגע על הבמה ונושא נאום מול הקהל, כשסביבו סוכנים במדים. אחד הסוכנים, שלבוש חליפה, מגיב במהירות ומניח יד ליד המותן – תנועה שחלק מהצופים פירשו כהכנה לשליפת נשק.

במקביל, סוכן נוסף יוצא במהירות רבה מאחורי וילון כחול בצד הבמה, כנראה כדי לבדוק את המקור לאיום הנתפס או לנטרל אותו.

הסרטון, ששותף לראשונה בהרחבה ברשת החברתית איקס, לווה בכיתוב: "גבר רץ להזהיר סוכני שירות חשאי מפני איום אבטחה אפשרי בעצרת של טראמפ. אחד שם יד על האקדח. אחר קופץ מהווילון כדי לנטרל את האיום."

הקליפ, באורך כ-34 שניות, מתמקד באזור הבמה ומציג את טראמפ מדבר מאחורי דוכן עם שלטי "Make America Great Again – Wasilla, Alaska". סוכנים עומדים מאחוריו ולידו, ונראות תנועות מהירות שלהם בתגובה לגישה של אדם מהקהל או מאזור הבמה. אחד הסוכנים מתקרב או מתכונן, בעוד אחר יוצא ממסתור.

ההקשר של העצרת

העצרת בוואסילה נערכה במסגרת קמפיין אמצע הכהונה של טראמפ, שנועד לתמוך במועמדים רפובליקנים באלסקה. בין המועמדים שטראמפ תמך בהם: הסנאטור דן סאליבן, חבר הקונגרס ניק בגיץ' ומועמדת למושלת ברנדט וילסון. האירוע משך אלפי משתתפים למרכז שמכיל כ-3,500 מקומות, והיה הביקור הראשון של נשיא מכהן באזור Mat-Su.

דיווחים מהעצרת ציינו הפרעה של מפגין שהוצא במהירות על ידי כוחות הביטחון כעשר דקות לאחר תחילת נאומו של טראמפ, אך לא דווח על אירוע אבטחה חריג נוסף בהיקף רחב.