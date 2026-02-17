טיסה מטוקיו לפרנקפורט עוררה היום עניין רב ברשת בעקבות שינוי כיוון פתאומי שביצעה, וזאת לאחר שכבר עברה את רוב הדרך ליעדה | לאחר יותר משש שעות באוויר הטיסה החלה לחזור לכיוון טוקיו | החזרה עוררה ספקולציות רבות, שכן היא אורכת כשבע שעות, כך שזמן הטיסה הכולל מטוקיו לטוקיו יהיה כ-13 שעות - ללא סיבה מיוחדת | זה מה שהתגלה (תעופה)
התכה מהירה של קרקעות פרמאפרוסט בקטבים משחררת תגובת שרשרת כימית שמזהמת את נהרות אלסקה במתכות רעילות וחומצה, עם השלכות חמורות לדגה, לקהילות הילידיות ולמערכת האקולוגית כולה | תהליך שמתרחש במהירות, מותיר כתמים כתומים במים והורס מהיסוד אזורים שנחשבו עד כה לבלתי נגועים והמדענים מזהירים: "אין דרך חזרה" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו אמש בבסיס הצבאי באלסקה כדי לדון בדרכים לסיום המלחמה על אדמת אירופה | הבית הלבן והקרמלין פרסמו כל אחד בנפרד את הרגעים הגדולים מהמפגש, מהנחיתה מהמטוסים, דרך המפגש על המסלול ועד למסיבת העיתונאים המשותפת | צפו ברגעים הגדולים (עולם)
העולם עוצר את נשימתו לקראת פגישה היסטורית ביום שישי הקרוב בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הרוסי ולדימיר פוטין | כל מאמציו של טראמפ עד עתה לעצור את המלחמה באוקראינה נחלו כישלון, למרות האיומים הרבים שהספיק לשגר לכיוון מוסקבה | הדד-ליין של ה-8 באוגוסט שהציב טראמפ כבר עבר מזמן, והמוות נמשך בגבול בין רוסיה לאוקראינה | האם מדובר באחיזת עיניים בשיתוף פעולה רוסי-אמריקני או בצעד אמיתי לקראת השלום? | סקירה (מגזין)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)