אירוע ירי קטלני התרחש באיראן בימים שלאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, במסגרת מבצע שאגת הארי. כך דיווח היום (יום רביעי) כלי התקשורת 'איראן אינטרנשיונל': כוחות המשטר ירו עשרות כדורים לעבר רכב אזרחי שנוסעיו הביעו שמחה על מות המנהיג. שני אחים צעירים, אחמד-רזא פייזי בן 15 ואחיו אמיר-חוסיין פייזי בן 19, נהרגו באירוע.

האירוע התרחש כאשר שני האחים נסעו ברכב יחד עם אביהם, מספר עמיתים לעבודה ואשתו של אחד מהם, בדרכם מאזור מהרשאהר לעבר פארדיס הסמוכה. במהלך הנסיעה הצטרף הרכב למפגני השמחה הספונטניים שפרצו ברחובות, והנוסעים החלו לצפור בצופר הרכב כאות שמחה על חיסול חמינאי.

כוחות המשטרה שהיו פרוסים באזור פארדיס הבחינו בצפירות ועיכבו את הרכב בכיכר הראשונה. לאחר עימות מילולי קצר שהסלים במהירות, הזעיקו השוטרים תגבורת נרחבת בקשר המשטרתי כדי לעצור את נוסעי הרכב בכיכר הבאה.