כלי שיט איראניים בים סוף ( צילום: IRNA News Agency )

איראן מגבירה את הלחץ על נתיבי השיט במפרץ הפרסי ומאיימת להרחיב את התקיפות נגד ספינות מסחריות גם מעבר למצר הורמוז, במסגרת אסטרטגיה חדשה שנועדה לפגוע במאמציו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע.

שני גורמים בכירים במשטר האיראני חשפו בפני סוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן אימצה שיטת פעולה חדשה שמטרתה להעלות את מחירי הנפט ולסכל את מאמצי הממשל האמריקני להציג ירידה במחירי האנרגיה לקראת הבחירות בנובמבר. השינוי בשיטות הפעולה החל לפני כעשרה ימים, כך נמסר, וכולל התאמות בסוג התקיפות ובקצב ביצוען. ההחלטה התקבלה בדרגים הבכירים ביותר של ההנהגה האיראנית ותואמה בין הגורמים השונים במערכת השלטון. אחד הגורמים האיראניים הסביר כי מטרת המהלך היא לסכל את מאמצי ארה"ב ובעלות בריתה להוריד את מחירי הנפט בעולם. גורם נוסף הצהיר כי טהרן לא תאפשר לטראמפ להביא לירידת מחירים לפני הבחירות, והשווה את העימות למשחק שחמט שבו איראן מתכוונת לשבש שוב ושוב את המהלכים האמריקניים.

חיל הים האמריקני ( צילום: משרד המלחמה של ארצות הברית )

סירות קטנות במקום מכ"ם: כך איראן מאתרת מטרות

בן סלמאן נע בין ארמונות מבוצרים ישראל לוי | 12.10.26

גורם צבאי אמריקני אישר כי איראן שינתה את שיטות איסוף המודיעין שלה לאחר שתקיפות אמריקניות השמידו חלק ניכר מיכולות המכ"ם שלה.

משמרות המהפכה החלו להפעיל תצפיתנים בסירות קטנות ולא חמושות, שמטרתם לאתר מטרות פוטנציאליות – ובהן גם כלי שיט של הצי האמריקני – ולהעביר את המידע לכוחות האיראניים, כך נמסר.

בשבוע שעבר זיהה צבא ארה"ב אירוע שבו תצפיתנים איראניים פעלו מסירה קטנה והעבירו דיווחים על מטרות למשמרות המהפכה. הכוחות האמריקניים ניגשו לסירה, הורו ליושביה לעזוב אותה ולאחר מכן השמידו אותה. לפי הגורם האמריקני, לא היו נפגעים בתקרית.

עם זאת, איראן נמנעת מסיכון יתר של סירות התקיפה המהירות שנותרו ברשותה, ולכן לא הצליחה למנוע עלייה בהיקף יצוא הנפט דרך המצר, במיוחד לאחר הפגיעה הקשה שספג הצי האיראני בתקיפות האמריקניות, כך נמסר.

נושאת מטוסים אמריקנית במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

העימות הימי הופך לסוגיה מרכזית בבחירות בארה"ב

המאבק על מצר הורמוז הפך גם לסוגיה פוליטית בארה"ב. עלות המלחמה, המוערכת בכשלושה מיליארד דולר בחודש, עומדת ברקע מערכת הבחירות לקונגרס בנובמבר, שבה ייקבע אם הרפובליקנים יצליחו לשמור על שליטתם בבית הנבחרים ובסנאט.

טראמפ בוחן את הצעדים הבאים מול איראן, אך הצהיר כי לא יפתח בתקיפה נוספת לפני הבחירות. במקביל, וושינגטון ממשיכה להפעיל מצור ימי על נמלי איראן ולהרחיב את הסנקציות הכלכליות, במטרה להגביר את הלחץ על טהרן ולהביא להסכם שיסיים את העימות.

למרות פעולותיה של ארה"ב בהובלת הצי האמריקני, רמת האיום על הספנות המסחרית במצר נותרה חמורה. הדיווחים כוללים תקיפות וניסיונות תקיפה, מעקב ממוקד אחר ספינות מסחריות והטסות של כלי טיס בלתי מאוישים מעליהן.