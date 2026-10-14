סעודיה הפיצה תיעוד של תקיפות ישראליות כהישג צבאי שלה

מבוכה תדמיתית קשה פקדה את סעודיה השבוע, כאשר התברר כי סרטונים שהופצו ברשת כתיעוד של תקיפות סעודיות נגד ארגון הטרור החות'י בתימן, צולמו למעשה במהלך מבצעים של חיל האוויר הישראלי.

על פי דיווחים שפורסמו, גורמים סעודיים הפיצו סרטונים שהוצגו כתיעוד של התקיפות האחרונות נגד החות'ים, אך התברר כי הסרטונים צולמו ב־24 באוגוסט 2025 – יותר משנה לפני כן. באותו יום ביצע חיל האוויר הישראלי תקיפות נרחבות בתימן, שכללו פגיעה במתקני אנרגיה ובתשתיות של ארגון הטרור החות'י. כך, במקום להציג הישג צבאי סעודי עדכני, הופץ תיעוד של פעולה ישראלית מן העבר.

מבוכה בסעודיה: התקיפות שהוצגו כהישג צבאי היו של ישראל - צילום: רשתות חברתיות מבוכה בסעודיה: התקיפות שהוצגו כהישג צבאי היו של ישראל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

העיתוי של התקלה מביך במיוחד עבור ריאד. בימים האחרונים החריף העימות בין סעודיה לבין החות'ים, לאחר שורה של מתקפות טילים וכטב"מים שפגעו ביעדים בתוך הממלכה.

על פי דיווחי סוכנות הידיעות אי פי, המתקפות פגעו גם בנמל התעופה בריאד, גרמו להרוגים ולמאות פצועים, והעלו שאלות קשות לגבי יכולתה של סעודיה להגן על מתקניה האסטרטגיים.

מבוכה בסעודיה: התקיפות שהוצגו כהישג צבאי היו של ישראל - צילום: רשתות חברתיות מבוכה בסעודיה: התקיפות שהוצגו כהישג צבאי היו של ישראל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

ביום שלישי, 13 באוקטובר, תקפה סעודיה מתקני נפט באזורים שבשליטת החות'ים בתימן. התקיפות כללו מתקן באזור צנעא ומתקנים נוספים. בתגובה איימו החות'ים לפגוע במתקני אנרגיה סעודיים, ובהמשך דווח על יירוט טיל ששוגר לעבר אזור דהראן, שבו ממוקם מטה חברת הנפט הלאומית ארמקו.

העימות מתרחב מעבר לגבול, כאשר תשתיות אנרגיה, נמלי תעופה ונתיבי שיט עומדים במוקד האיומים ההדדיים.

מבוכה בסעודיה: התקיפות שהוצגו כהישג צבאי היו של ישראל - צילום: רשתות חברתיות מבוכה בסעודיה: התקיפות שהוצגו כהישג צבאי היו של ישראל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

ברקע ניצבת מציאות מורכבת עבור הממלכה: למרות ארסנל נשק מתקדם ומערכות הגנה אווירית יקרות, החות'ים מצליחים לאיים על יעדים רגישים ולשבש את שגרת החיים בסעודיה.

כעת נדרשת ריאד להתמודד לא רק עם האיום הצבאי, אלא גם עם הפגיעה בתדמיתה כמעצמה אזורית המסוגלת להגן על שטחה ועל מתקניה החיוניים. בעוד שאמיר קטאר הודיע כי הכנסות המדינה ירדו ב־42% במחצית הראשונה של 2026 עקב ההשפעה הכלכלית של המלחמה, ניתן להעריך את המצב בסעודיה עצמה, הנמצאת תחת התקפה מאסיבית.