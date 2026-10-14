שלושה דייגים איראנים נפצעו אתמול (יום ד') בתקרית ימית חריגה סמוך לעיר סיריק שבמחוז הורמוזגאן בדרום איראן. סירת הדיג נפגעה מכלי טיס בלתי מאויש, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים בהסתמך על מקורות מקומיים.

גורמים מקומיים באיראן טענו כי מדובר בתקיפה שביצע כלי טיס אמריקני, אולם נסיבות האירוע המדויקות וזהות האחראים לו טרם אומתו באופן רשמי. שלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי במוסדות מקומיים, ולפי הדיווחים הראשוניים לא נרשמו הרוגים בתקרית.

התקרית מתרחשת על רקע החרפה ניכרת של המתיחות במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים החשובים ביותר בעולם. דרך המצר עברו לפני פרוץ המלחמה כחמישית מהסחר העולמי בנפט ובגז טבעי נוזלי, והוא מהווה נקודת חיכוך מתמדת בין איראן למעצמות המערב.