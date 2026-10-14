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מפרץ הורמוז

שלושה דייגים איראנים נפצעו מפגיעת כטב"ם במפרץ

תקרית ימית חריגה סמוך לחופי דרום איראן: סירת דיג נפגעה מכלי טיס בלתי מאויש • בטהרן מפנים אצבע מאשימה לעבר ארה"ב • המתיחות במצר הורמוז מחריפה

שלושה דייגים איראנים נפצעו אתמול (יום ד') בתקרית ימית חריגה סמוך לעיר סיריק שבמחוז הורמוזגאן בדרום . סירת הדיג נפגעה מכלי טיס בלתי מאויש, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים בהסתמך על מקורות מקומיים.

גורמים מקומיים באיראן טענו כי מדובר בתקיפה שביצע כלי טיס אמריקני, אולם נסיבות האירוע המדויקות וזהות האחראים לו טרם אומתו באופן רשמי. שלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי במוסדות מקומיים, ולפי הדיווחים הראשוניים לא נרשמו הרוגים בתקרית.

התקרית מתרחשת על רקע החרפה ניכרת של המתיחות במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים החשובים ביותר בעולם. דרך המצר עברו לפני פרוץ המלחמה כחמישית מהסחר העולמי בנפט ובגז טבעי נוזלי, והוא מהווה נקודת חיכוך מתמדת בין איראן למעצמות המערב.

שלושה דייגים איראנים נפצעו מפגיעת כטב"ם במפרץ
שלושה דייגים איראנים נפצעו מפגיעת כטב"ם במפרץ| צילום: צילום: רשתות ערביות

במקביל לתקרית, דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן החלה להפעיל משקיפים אזרחיים בסירות קטנות באזור המפרץ. לפי הדיווח, המשקיפים נועדו לסייע למשמרות המהפכה באיתור כלי שיט ובמעקב אחר תנועת כלי שיט צבאיים ומסחריים באזור.

גורם צבאי אמריקני מסר לרויטרס כי משמרות המהפכה משתמשים במשקיפים בלתי חמושים לאחר שיכולות המכ"ם האיראניות נפגעו בתקיפות אמריקניות קודמות. המשקיפים אמורים לזהות מטרות אפשריות ולהעביר מידע מודיעיני לכוחות האיראניים הפועלים באזור.

עוד דיווחה רויטרס כי בימים האחרונים נרשמה עלייה בתקיפות נגד כלי שיט באזור המפרץ, וכי איראן מרחיבה את פעילותה הימית גם למפרץ עומאן ולאזורים נוספים סמוך לחופי מדינות המפרץ הפרסי.

איראןארה"במשמרות המהפכהכטב"םמצר הורמוז
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