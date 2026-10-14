מפקד כוח קודס מינה מפקד חדש ליחידת ההתנקשויות

שינויים ארגוניים נרחבים מתבצעים בימים אלה בזרוע הביצועית של מנגנוני החבלה האיראניים. אסמאעיל קאאני, המפקד הבכיר של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה, הוביל סדרת צעדים פנימיים ביחידה האחראית על פיגועים וחיסולים מחוץ לגבולות איראן. כך דיווח גוף התקשורת האופוזיציוני "איראן אינטרנשיונל".

במסגרת השינוי, הוחלף הכינוי המבצעי של הזרוע מ"יחידה 840" ל"יחידה 600". ההחלטה על שינוי השם והארגון מחדש של המערך התקבלה בעקבות פגיעה קשה ביכולות הסודיות של הגוף, לאחר שחשאיות המבנה הארגוני וזהויות חלק מפעיליו נחשפו בשנים האחרונות.

לראשות היחידה במתכונתה החדשה מונה מוג'תבא חק-לסאן, בן 64, ששימש עד כה כראש מערך המודיעין הפנימי של היחידה. המינוי מגיע לאחר תקופה ממושכת שבה פעלה היחידה ללא מנהיגות רשמית, מאז חוסל המפקד הקודם שלה, חאג' אסע'ר באקרי, בתקיפה המיוחסת לישראל בחודש אפריל האחרון.

מערך זה מוכר היטב לגורמי מודיעין במערב כגוף שריכז ניסיונות התנקשות ופגיעה ביעדים ישראליים ברחבי העולם, לצד תכנון התנכלויות כנגד אנשי אופוזיציה, עיתונאים ובכירים לשעבר בממשל האמריקני.

בחודש יוני האחרון התאחדו 22 מדינות נגד "פעילות קטלנית" המובלת על ידי זרועות הביטחון של טהרן. הקואליציה הבינלאומית הצביעה על גל תקיפות ברחבי אירופה, שעליו לקחה אחריות הקבוצה הפרו-איראנית "חראכת אסהאב אל-ימין אל-אסלאמיה". מדובר בעליית מדרגה המדאיגה את גופי המודיעין המערביים, שכן ניסיונות אלו כוללים לא רק רצח, אלא גם חטיפות, הטרדות ואיומים.

קאאני, שמכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020, נעדר מהזירה הציבורית במשך תקופות ארוכות מאז פרוץ המלחמה. בחודש יוני הופיע בראיון נדיר לטלוויזיה האיראנית, שם פנה ישירות לישראל ולארצות הברית באזהרה חריפה: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות, היא עומדת מול האויב גם בזמנים קשים".

בהמשך דבריו באותו ריאיון, התייחס קאאני לתקיפה בדאחיה שבביירות ולתגובה האמריקאית. "האמריקנים ראו שאיראן, מהבכירים המדיניים ועד המפקדים הצבאיים, מתכוננת להגיב", אמר מפקד כוח קודס. לדבריו, התגובה האמריקאית משקפת חולשה ולא כוח.

כוח קודס משמש מזה שנים כצינור החמצן הלוגיסטי, הכלכלי והצבאי של ארגוני הטרור המזוהים עם איראן ברחבי המזרח התיכון, ובכלל זה חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן ומיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה.