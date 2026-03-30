דובר צה"ל חשף הערב כי במהלך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף וחיסל בלבנון את המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' ובכירים בולטים נוספים | כבר במבצע חיצי הצפון חוסל מפקד היחידה בידי ישראל | מי זאת המיליציה שראשיה חוסלו שנלחמת בישראל ופועלת לצד חיזבאללה? פרופיל (חדשות)
דובר צה”ל מזהיר הערב כי ישראל לא תסבול שום נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון ותאפשר במהלך 24 השעות הקרובות לנציגי המשטר בלבנון לעזוב את המדינה | לאחר מכן, "לא יהיה מקום בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון וצה”ל יתקוף אותם בכל מקום בו יימצאו" נמסר (צבא)
במה שנראה כהסלמה דרמטית מול מדינת הטרור השיעית, צה"ל ושב"כ לקחו היום אחריות על חיסול מחבל מיחידת המבצעים של 'כוח קודס' האיראנית, היחידה המיוחדת של משמרות המהפכה האחראית על טרור חו"ל | ברקע השמועות על מערכה אפשרית מול איראן, ישראל מתקדמת בצעד נוסף לקראת עימות ישיר (חדשות, צבא)
מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאאני, אמר בראיון נדיר כי לא איראן, לא חיזבאללה ואף לא מנהיגי חמאס ידעו מראש על מתקפת השביעי באוקטובר, וגם אסמאעיל הניה עודכן רק בדרכו חזרה משדה התעופה| לדבריו, "חיזבאללה פעל לתמיכה בהתנגדות הפלסטינית, אך המתקפה עצמה לא תואמה מראש עם איראן או לבנון" (העולם הערבי)
על רקע מבצע "עם כלביא" של ישראל באיראן, גבר החשש בגרמניה מפיגועים איראניים נגד מטרות יהודיות בשטחה | ביממה האחרונה נעצר חשוד דני ממוצא אפגני, שלפי החשד נשלח על-ידי "כוח קודס" של משמרות המהפכה לתכנן פיגועים נגד מטרות יהודיות | על פי הדיווח בגרמניה, המוסד הוא זה שעלה על עקבותיו (בעולם)
לאחר אינסוף שמועות וספקולציות באשר לזהותו האמיתית של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, איסמעיל קאאני, ואחרי שצייץ כי הוא אינו סוכן מוסד, החשבון המסתורי המזוהה עם המוסד בפרסית ממשיך להטריל את האיראנים (בעולם)
כלי תקשורת איראניים דיווחו על בכיר נוסף שחוסל בתקיפות הישראליות במדינה - אבו אל-פדל ניכוי, המכונה חאג' יונס | הוא חוסל בטהראן בתקיפות בשבוע שעבר, כך על פי הדיווחים, ואמש הובא לקבורה בהלוויה המונית | זו הפעם הראשונה שזהותו נחשפת בתקשורת האיראנית (בעולם)
צה"ל חיסל אתמול בלבנון את ראש תשתית החלפנות ״אל צאדק״ אשר פעל להעברת כספים לפעילות טרור של חיזבאללה | בסוף השבוע חוסל באיראן מפקד יחידה 190 של כח קודס האיראני, שניהל את הזרמת מאות מיליוני דולרים לטרור | כך עבדה השיטה (צבא)
צה"ל מאשר היום (שני) כי בתקיפה אמש של מבנה באזור טהרן, שבו שהו כמה בכירים ממערכי המודיעין של המשטר האיראני, חוסלו ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, מוחמד חאזמי, סגנו מוחמד חסן מחקקי, ראש אגף המודיעין של כוח קודס מחסן באקרי, וסגנו אבו אל-פאצ'ל ניכוא'י (צבא)
פוגעים בבטן הרכה של משטר האייתוללות: חיל האוויר תקף לאחרונה שורה של מפקדות כוח קודס ברחבי הבירה טהרן. מדובר במפקדות שבהן תוכננו פעילויות טרור נגד ישראל | הפעילות התאפשרה בחסדי שמים בזכות מודיעין מדויק (מלחמה)