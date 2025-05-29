סערת הקוף המזרחי: דרעי מגבה את ינון מגל | תמיכה חסרת תקדים בנתניהו ואיום מפורש על השמאל: הפוסט המלא של טראמפ | לייטנר הצליח למלא חדרון בבנייני האומה - אל תפספסו את שורת הפתיחה שלו | צו סגירה דרמטי לישיבת הגר"ח קוק - הפינוי נדחה ברגע האחרון | הרצ"פניקים הצליחו להפתיע את המשטרה והנהגים - כך פוזרה ההפגנה (מעייריב)
מצפון ועד דרום, בערים ובמושבים, קול התורה נשמע בעוז וברמה. מקומץ בחורים שעלו מאירופה העשנה וייסדו את ישיבת פונביז', גדל עולם הישיבות והתפתח בממדי ענק, כן ירבו | לצד הישיבות הגדולות והוותיקות, נפתחו בעשור האחרון עשרות "ישיבות קיבוץ" המיועדות לבחורים מבוגרים, ונותנות מעטפת מותאמת ומיוחדת לבני העלייה | לרגל חג מתן תורה יצאנו לסקר את התופעה שהולכת ומתרחבת | צְבִי וְאִתְרְעִי בָן, וּמְסַר לָן אוֹרַיְתָא (עולם הישיבות)