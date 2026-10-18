צו סגירה לישיבת הקיבוץ בירוחם: הפינוי נדחה ברגע האחרון

סערה פרצה בימים האחרונים סביב ישיבת הקיבוץ בירוחם בראשות הרב חיים קוק, לאחר שכבאות והצלה הוציאה צו סגירה למבנה הישיבה בעקבות ליקויי בטיחות אש חמורים. ביום שישי שעבר הגיעו כבאים למקום במטרה לפנות את הבחורים, אך בעקבות התערבות ראשת המועצה המקומית הושגה הסכמה לדחות את הפינוי לאחר השבת.

הצו הוצא ביום שלישי, י"א בחשוון (13 באוקטובר), על ידי מפקד מחוז דרום בכבאות והצלה, טפסר איציק עוז. הרקע להחלטה: שריפה שפרצה לאחרונה במבנה, לצד העובדה שהמבנה לא היה מוכר לרשות כבאות והצלה.

בבדיקה שערכו כבאים במקום התגלו ליקויים משמעותיים: שימושים שאינם תואמים להיתר שניתן למבנה, והיעדר אמצעי בטיחות אש נדרשים. כבאות והצלה הזהירה כי הליקויים עלולים לסכן את חיי הבחורים השוהים במקום וכן את הנכסים הסמוכים, ולפיכך הוחלט להורות על הפסקת הפעילות באופן מיידי.

על פי הצו, הנכס נסגר והופסק כל שימוש בו למשך 30 ימים ממועד מסירת הצו או הדבקתו במקום. בתום התקופה אמור הנושא להיבחן מחדש, בהתאם לתיקון הליקויים ולעמידה בדרישות הבטיחות שנקבעו.

ביום שישי הגיעו כבאים למקום לצורך פינוי הבחורים מהמבנה, אולם בעקבות התערבותה של ראשת המועצה המקומית, נילי אהרון, ושיחות שקיימה עם הגורמים המעורבים, הושגה הסכמה לדחות את הפינוי עד למוצאי שבת.

כבאות והצלה הדגישה כי מערכות גילוי וכיבוי אש, דרכי מילוט בטוחות ותקינות מערכות החשמל והגז הן תנאים חיוניים להגנה על חיי אדם. האחריות לעמידה בדרישות בטיחות האש, הובהר, מוטלת על בעלי הנכסים והמחזיקים בהם.

דחיית הפינוי אינה מבטלת את צו הסגירה, והמשך השימוש במבנה מותנה בהסדרת ליקויי הבטיחות ובעמידה בדרישות כבאות והצלה. כעת נותר לראות כיצד תפעל הנהלת הישיבה והגורמים המעורבים לפתרון המשבר.