הגר"ד לנדו: הורתי לשוחטים לא לצאת לחו"ל כדי להצביע

הגאון רבי דב לנדו שליט"א במעמד

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו קיים ביום שישי האחרון מפגש חיזוק מיוחד עם עשרות רבני שכונות ורבני קהילות בתל אביב, במסגרת מסע הבחירות של יהדות התורה. במהלך המפגש השמיע ראש הישיבה מסר ברור על חשיבות ההצבעה למפלגה החרדית.

"ברשות הרבנים שליט"א", פתח הגר"ד לנדו את דבריו, "כולנו יודעים את המצב בו שרוי הציבור החרדי בארץ ישראל, וכולם כואבים את חילול השם הגדול שנעשה ברדיפת התורה ולומדיה בכל השנים האחרונות". ראש הישיבה פנה אל הרבנים הנוכחים ואמר: "אתם זכיתם כל אחד בתפקידו להשפיע תורה ויהדות על אנשים רחוקים יותר ורחוקים פחות, ובסיעתא דשמיא ההתעוררות ללימוד תורה ולשמירת המצוות קיימת בכל מקום, גם במקומות הכי בלתי צפויים".

דבריו של הגר"ד לנדו שליט"א | צפו דבריו של הגר"ד לנדו שליט"א | צפו 10 10 0:00 / 2:14

הגר"ד לנדו עמד במיוחד על משמעות קידוש השם בעיר תל אביב: "אנחנו נמצאים כאן בתל אביב שלא צריך לדבר מה היא העיר הזאת, וכאשר מרבים קידוש שם שמים בעיר הזאת, יש לזה משמעות עצומה, גם כלפי שמיא, וגם להבדיל כלפי השלטונות והתקשורת והציבור הכללי".

"גם כאן בתל אביב אנשים מצביעים אות ג', ומצטרפים להכרזה של יראי השם, אין לנו שיור רק התורה הזאת!" הדגיש ראש הישיבה.

במהלך דבריו השמיע הגר"ד משל מיוחד שנועד להמחיש את החובה לפעול: "תפעלו להסביר בדרכי נועם לאותם אלו שניאותים לאורכם ולכל מכריכם, שכאשר חלילה ספר תורה נופל על הארץ אף אחד לא עושה חשבונות וכולם רצים להרימו".

ראש הישיבה המשיך והסביר: "המצב הוא שרומסים את התורה ואת ההולכים בדרכה בצורה שכל לב יהודי כואב, וכל אחד צריך לרומם את קרן התורה ולומדיה, וכשמצביעים אות ג' מכריזים בקול גדול: משה אמת ותורתו אמת והתורה קיימת לעד".

בסיום דבריו בירך הגר"ד לנדו את הנוכחים: "יזכו כולם לסיעתא דשמיא בכל הדברים הטובים, ונזכה שחפץ ה' בידינו יצלח".

הכינוס בתל אביב מתקיים על רקע מסע הבחירות המתגבר של יהדות התורה בערים ברחבי הארץ. בימים האחרונים נפגשו ראשי הישיבות עם רבני קהילות במקומות שונים, כשהמסר המרכזי הוא חשיבות ההצבעה למפלגה החרדית. השבוע הורה הגר"ד לנדו לשוחטים שלא לצאת לשחיטות בחו"ל כדי שיוכלו להצביע בבחירות, למרות הפסד הפרנסה הכרוך בכך.