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זמן חורף בישיבה הגדולה

אלפי בחורים ב"שוק החברותות": כך נפתח זמן החורף בליקווד

בחצר הישיבה הגדולה בעולם התקיים "שוק" מסוג מיוחד: אלפי תלמידים קבעו חברותות, התארגנו בחבורות וסללו את הדרך לשטייגען • תיעוד מיוחד מבית המדרש

שוק החברותות בליקווד (צילום: אלי קובין)

בימים אלה, לאחר חודש תשרי הרווי קדושה, נכנסנו אל חודש מרחשוון. כידוע דברי קדשו של הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שחודש זה נקרא 'מר חשוון' מלשון "רחישין מרחשין" – שפתותינו מרחשות מתוך הודאה על החודש שעבר עלינו לטובה.

אם בחודש האחרון היינו רגילים למחזות סואנים ברחובות העיר משוקי ארבעת המינים, דוכני קישוטי סוכה, דפנות עץ וסכך ושאר דברי מצווה, הרי שבראש חודש חשוון התקיים באם הישיבות באמריכא, הישיבה הגדולה בליקווד, "שוק" מסוג שונה לחלוטין.

בחצר הישיבה הגדולה בעולם התפשטה מרקחה של קדושה. אלפי הבחורים ששבו אל הספסלים פתחו את זמן החורף בשני אירועים המאפיינים את תחילת הזמן בליקווד: ה'חברותות טומל' – שוק החברותות – וה'חבורה טומל'.

שוק החברותות בליקווד
שוק החברותות בליקווד| צילום: צילום: אלי קובין

בשלב הראשון, ב"שוק החברותות", קבעו אלפי התלמידים את החברותא שתלווה אותם בעמל התורה לאורך זמן החורף הבא לטובה. בהמשך, בשלב השני הנקרא ה'חבורה טומל', התארגנו הבחורים בקבוצות, כאשר הם קובעים את מסגרת הלימוד, הקצב, מקום הישיבה בבית המדרש ואת סדרי העיון וההתמדה.

במקום ארבעת המינים ונוי סוכה, מילאו את האוויר קולות המשא ומתן התלמודי, כאשר אלפי תלמידי הישיבה סוללים לעצמם את הדרך אל השטייגען וההתמדה של זמן חורף.

שוק החברותות בליקווד
שוק החברותות בליקווד| צילום: צילום: אלי קובין

הצלם אלי קובין, אשר עקר בשנה האחרונה את מגוריו לארצות הברית, תיעד את המחזות המרהיבים ומגיש תיעוד מיוחד מבית המדרש הענק בליקווד.

ליקוודבבליישיבה גדולהזמן חורףשוק החברותות

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