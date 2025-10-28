התשובה הניצחת לגזירות: ראשי הישיבות לצד רבנים רמי מעלה התכנסו למעמד היסוד של הישיבה הגדולה "עטרת מרדכי" בבית שמש, המבוססת על חשובי הבחורים מחברון, פוניבז' ואור ישראל • בנו של ראש הישיבה, הגרמ"ה הירש הביא את ברכת אביו: "זו התשובה מול הרוצים להצר את רגלי לומדי התורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
התרגשות בקרב חסידי צאנז קלויזנבורג בבורו פארק, עם חנוכתו ברוב פאר והדר של בניין המתיבתא במרכז החסידות| הבניין המפואר כולל היכל לימוד, ספרייה עשירה וחדרי שיעורים. הבנייה הושלמה במהירות שיא של שלושה חודשים בלבד | צפו בתיעוד מתחילת הבנייה, ועד לחנוכתה בראשית השנה עם תחילת זמן החורף (חסידים - עולם הישיבות)