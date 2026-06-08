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הגר"ש זעפראני במעמד יסוד הישיבה בבית שמש; "אין גיוס חל על גיוס"

התשובה הניצחת לגזירות: ראשי הישיבות לצד רבנים רמי מעלה התכנסו למעמד היסוד של הישיבה הגדולה "עטרת מרדכי" בבית שמש, המבוססת על חשובי הבחורים מחברון, פוניבז' ואור ישראל • בנו של ראש הישיבה, הגרמ"ה הירש הביא את ברכת אביו: "זו התשובה מול הרוצים להצר את רגלי לומדי התורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)

במעמד מרומם ובהשתתפות גדולי ישראל וראשי הישיבות, התקיים ב מעמד היסוד לישיבה הגדולה החדשה "עטרת מרדכי", בראשות הגר"י ביטון.

הישיבה החדשה מבוססת על חשובי הבחורים מהישיבות המובילות, ובהן חברון, פוניבז', סורוצקין, אור ישראל, מיר ברכפלד, יסודות ועוד, לצד חשובי הבוגרים של הישיבה לצעירים בבית שמש, אשר הגר"י ביטון עומד בראשותה.

במעמד השתתפו רבנים רמי מעלה, ובהם הגר"ש זעפראני; הגר"נ אלון, ראש ישיבת מיר ברכפלד; הגר"צ פרצוביץ', ראש ישיבת מיר; הגר"א עפג'ין, ראש ישיבת בית הלוי; הגר"א ויזמן, ראש ישיבת יסודות, וכן חברי צוות הישיבה: הגר"א יזדי, הגר"ע חבה והגר"י כהן.

המעמד נפתח בדברי ברכה של הגר"ש בן חיים, נשיא ישיבת שערי חכמה וחמיו של ראש הישיבה, שעמד בדבריו על החשיבות העצומה של מקום תורה חדש שנפתח.

את המשא המרכזי נשא נשיא הישיבה, הגר"ש זעפראני, שחיזק את בני הישיבה לנוכח גזירת הגיוס ואמר: "אין גיוס חל על גיוס. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ". הגר"ש זעפראני הוסיף כי בני הישיבות הם החיילים האמיתיים של עם ישראל, המגינים על הדור בלימוד תורתם, ובסיום דבריו בירך את ראש הישיבה בהצלחה מרובה בהעמדת התלמידים לשם ולתפארת.

ברכה מיוחדת נמסרה מטעם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש: בנו, הגאון רבי אהרן הירש, הביא את ברכת אביו למעמד והזכיר את דבריו שנאמרו במעמד פתיחת הישיבה במעונו, לפיהם הקמת הישיבה היא התשובה המוחצת מול הרוצים לגזור גזירות על עולם התורה ולהצר את רגליהם של לומדי התורה.

בסיום המעמד נשא דברים ראש הישיבה, הגר"י ביטון, שהביע רגשותיו בעומדו במעמד נעלה זו.

יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)
יסוד ישיבת עטרת מרדכי (צילום: יעקב כהן)

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