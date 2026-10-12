היכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים מוכר בכל העולם היהודי מימי אלול ותשרי, כאשר אלפים מתאספים להתעורר לתשובה בהדרכתו של ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז.היום התקיים בהיכל הישיבה מעמד מיוחד לקראת פתיחת זמן החורף הבעל"ט, בהשתתפות רבני הישיבה, ראשי הסניפים מכל רחבי הארץ, אברכי הכוללים ובחורי הישיבה.

המשתתפים הגיעו מהדרום הרחוק ועד הצפון כדי לשמוע דברי חיזוק והדרכה מפיו של ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, לקראת הזמן החדש.

במרכז המעמד נשא ראש הישיבה את משא פתיחת הזמן. בדבריו עמד בהרחבה על מעלתו וחשיבותו של זמן החורף, המהווה תקופה מרכזית של עלייה והתעלות בתורה ובעבודת ה'. הגאון רבי אלבז עורר על חובת ההשקעות המוחלטת בעסק התורה, על העמל והיגיעה בלימוד המסכת הנלמדת בעיון מעמיק, ועל חשיבות ההתמדה וההתמסרות לשיעורים הנמסרים מדי יום על ידי הרמי"ם הגאונים לכלל שיעורי הישיבה.

ראש הישיבה הדגיש את גודל האחריות המוטלת על כל בן תורה לנצל את ימי זמן החורף הארוכים להתעלות בתורה, ביראת שמים ובמידות טובות.

בחלקו האחרון של המשא התייחס הגאון רבי אלבז למערכה הציבורית לקראת הבחירות הבעל"ט. בדברים נרגשים עמד על ההישגים בנושא ההקצאות – מה שהיה בעבר קשה מנשוא, והיום ברוך ה' חל שיפור מאין כמוהו, המאפשר את הרחבת פעילות התורה בארץ הקודש. לאור זאת עמד בתוקף על חשיבות ההשתתפות במערכת הבחירות ועל אחריותם של ראשי הסניפים ואברכי הכוללים לפעול בקרב הציבור, והביע את עמדתו בדבר הצורך בחיזוק כוחה של תנועת ש"ס.

אורח מיוחד במעמד היה יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, אשר הוזמן לשאת דברים בפני ראשי הסניפים, רבני הישיבה ואברכי הכוללים. בדבריו סקר דרעי את פעילות התנועה ואת ההישגים שהציגה בתחומים השונים, ועמד על האתגרים הציבוריים והפוליטיים הניצבים בפני התנועה לקראת מערכת הבחירות הקרובה. כמו כן, הדגיש את חשיבות חיזוק כוחה הפרלמנטרי של התנועה עבור הסדר מעמדם של בחורי הישיבות הקדושות, וציין כי ככל שהכוח יהיה גדול ועוצמתי כך תגבר היכולת לפעול לטובת הציבור החרדי.

המעמד נחתם באווירה של התרוממות רוח, כאשר בני הישיבה ואברכי הכוללים יצאו מחוזקים לקראת זמן החורף הבעל"ט, מתוך שאיפה להוסיף חיל בתורה, בהתמדה וביראת שמים.