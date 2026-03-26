חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, מסר אמש שיעור בפני מאות תלמידיו, כשהוא עורך לפניהם 'סדר' חי ומפורט עם קערה ערוכה על כל סימניה | במהלך השיעור הרחיב ראש הישיבה על כוחו של ליל הסדר להחזיר גם את הבנים הרחוקים ביותר אל 'בית אבא' | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (חרדים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע, ערך האדמו"ר מזוועהיל את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בביתר עילית | האדמו"ר, אשר דבוק באורחותיו של בעל ההילולא, הרחיב במשנתו הטהורה שעה ארוכה, כשהוא מבקש בעת זו שזכותו של הצדיק תגן על כל כלל ישראל להיוושע במהרה בתשועת עולמים (חסידים)
לרגל הילולת ה'אור החיים' הקדוש, נשא הרבי המשפיע מ'מבקשי אמונה' תפילת רבים בסמוך לציון הקודש, מחמת היותו כהן עמד הרבי בכביש הסמוך לציון והשקיף במשקפת אל מקום הקודש כשלאחר מכן ערך סעודת הילולא בשעת ליל מאוחרת (חסידים)
הילולת אור החיים הקדוש זיע"א: מעל 64 אלף איש הגיעו מאז אמש ולאורך הבוקר (שישי) להעתיר בתפילה בציון בהר הזיתים | במשרד לשירותי דת ומועצת בתי העלמין צופים כי בשעות הקרובות יגיעו אלפים נוספים |תיעוד מהרחפן (חרדים)
בני הקהילה במלבורן שבאוסטרליה, התוועדו עם רדת הלילה - ליל שישי, לסעודה רבתי לכבוד הילולת בעל ה'אור החיים' הקדוש, בראשות רב הקהילה הגאון רבי שלמה קאהן | במהלך הסעודה נשמעו דברי תורה במשנתו הטהורה (חרדים)
המשגיח רבי בנימין פינקל, יעתיר בתפילה בציון ה'אור החיים' הקדוש, במקום המסוגל להגנה מן הפורענות, בו עצרו את התקדמות הצורר הנאצי לעבר ארץ הקודש | תורמים כעת להצלת רבבות חולים, עניים ועמלי תורה דרך 'ועד הרבנים' וזוכים לתפילה הנרגשת במקום המסוגל (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב: מדוע עיכבו את הקמת המשכן ביותר משלושה חודשים לאחר שבנייתו הושלמה? מה יש בדמות של יצחק אבינו שמסמלת עד היום עבורנו את העולה התמימה? מה אנו למדים מכל השלבים בתהליך נדבת והקמת המשכן שחופפים וזהים לשלבים המרכזיים במעשה חטא העגל? וכיצד אני מסיקים מהמילים, אלה פקודי המשכן, כי כל הממון שקיים בעולם חסר כל ערך ומשמעות כנגד הממון שהוקדש על ידי ישראל להקמת משכן קבע לשכינה? (יהדות)
המונים נטלו חלק בשמחת אירוסי בת הגאון הרב שקד בוהדנה רב קהילת 'אור החיים' וישיבת 'תפארת הקודש' בעיר אלעד עם החתן מבכירי תלמידי הגאון המקובל רבי דוד בצרי, בן הרב יוסף פנירי, ונין למקובל הצדיק רבי סלמן מוצפי זצוק"ל | צפו בתיעוד (חרדים)
בסיום קריאת המגילה בהיכל ישיבת 'אור החיים', ציין החזן בפני ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, כי כל הרשעים שהוזכרו בשנה שעברה (ימח שמם וזכרם) נהרגו במהלך השנה | אחר מכן חילק הרב מעות פורים למתפללים | צפו בתיעוד (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב: בתחילת הפרשה, משה מתבקש לחבר את את ישראל להקב״ה באמצעות התורה הקדושה שנמשלה לשמן ובתנאי אחד ברור: שמן זית זך, נקי משמרים ופסולת. לימוד תורה לשמה ללא כל אינטרס אחר מלבד קיום רצון הבורא. כתית למאור, לימוד שמבטש ומכניע את הגוף. ועד שלא נעסוק כולנו בתורה, אין משה רבינו גואל אחרון חפץ לגאול עם של בטלנים (יהדות)
במעמד גדולי תורה נחנך בית הכנסת 'תורת חיים', ע"ש בעל ה'אור החיים' הקדוש, בשכונת רמת שלמה בירושלים | בדברים שנשא הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הזכיר פגישה שהייתה לו בעבר עם מלך מרוקו על ארץ ישראל, כשבמהלך השיחה הוכיח בפניו כי כל ארץ ישראל שלנו | צפו בתיעוד (חרדים)
הראשון לציון, וחברו לשעבר במועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי דוד יוסף, השתתף בסיום הש"ס בישיבת אור החיים, שם הוא המטיר שבחים רבים על ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, "ולכם רבותי, אני חוזר ואומר, בהנהגה - מרן ראש הישיבה הגר"ר אלבז, הוא ממשיך דרכו של אבי מורי זי"ע" | צפו בדבריו (חרדים)