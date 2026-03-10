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אלפי בחורי ישיבה התכנסו לאירוע נגד ה-AI; ראשי הישיבות נאמו | הלם בבני ברק: צו הסגירה לפוניבז' הקטנה - הפתרון הזמני של הבחורים | הסיפור המצמרר מאחורי הלידה שהסעירה את המגזר החרדי | סוף טוב: סיקור נרחב ממסע החילוץ של עשרות הצעירים האמריקנים | שאגת הארי היום ה-11: יומן מלחמה והתחקיר הצה"לי על הפגיעה באזור בית שמש (מעייריב)
משרד הבריאות הוציא היום צו מנהלי לסגירת סניף של רמי לוי בחיפה, לאחר שבביקורת נמצאו "ליקויים תברואיים חמורים שמהווים סכנה לבריאות הציבור" | בביקורת נמצאו בין היתר עקבות חולדה בחדר הקירור, מקקים באזור מכירת הירקות והצטברות עובש במקרר גיבוי החלב (חדשות)
המשטרה עצרה שלושה פלסטינים ששהו ועבדו ללא אישורים במתחם קרוואנים ברחוב נורדאו בעיר בני ברק. בעל המקום נחקר באזהרה, והוצא צו סגירה מנהלי למשך חודש.
המעצר בוצע במסגרת פעילות אכיפה נרחבת נגד הלנת שוהים בלתי חוקיים, שנמשכת ברחבי העיר. בשבוע שעבר נעצרו 29 שוהים בלתי חוקיים נוספים עם פתיחת שנת הלימודים (בארץ)
לאחר שמוסדות חינוך רבים בציבור החרדי פתחו את שעריהם בימים האחרונים בהוראת רבותיהם אך בניגוד להוראות פיקוד העורף ומשרד החינוך, היום (ראשון) שלחו במשרד החינוך מכתב התראה לעשרות מוסדות לימוד חרדיים, בו הם מאיימים על הפסקת תקצוב והוצאת צו סגירה | המכתב המלא (חרדים)
בחצה"ק ווערצקי ציינו במוצאי שבת האחרון, 20 שנה לייסוד סעודת 'מלווה מלכה' בקרב החסידים | השבוע נערכה הסעודה בערב מיוחד באולמי 'היכלי מלכות', שעות ספורות לפני סגירת האולם | בסיום המעמד חילק האדמו"ר שום לברכה והצלחה למשתתפים | צפו בתיעוד מהמעמד (חסידים)