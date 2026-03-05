הגר"מ נויגרשל במתקפה חריגה על המפלגה החדשה: מאוכזבים? תאכלו חזיר! | תמונה אחת ששווה אלף מילים: עריק חרדי תועד אזוק בבית החולים | בני גנץ פורש - יו"ר יהדות התורה בהודעת פרידה | אסור לנרמל: האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף בידי קיצוניים בבית שמש (מעייריב)
פורים או בין הזמנים? השאלה שמטרידה את בחורי הישיבות במלחמה | ח"כ בליאק תקף את החרדים והובך ע"י ח"כ מקלב: הצעתו הוסרה מהוועדה | המיזם של ח"כ יעקב אשר והמאבק בביורוקרטיה | עריק עם אזיקים על השולחן והשמחה המתפרצת בויז'ניץ - סיקור מפורים בחצרות החסידויות | כך הגיב הגרי"ש אלישיב לסיפור החגב של הגר"ח קנייבסקי (מעייריב)