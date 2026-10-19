עצור ואזוק ( צילום: באדיבות יהודה אהרוני, ערוץ 14 )

תיעוד מבית החולים הלל יפה בחדרה מעורר סערה: בחור ישיבה שנעצר בשבוע שעבר והועבר לכלא צבאי הובא לקבלת טיפול רפואי כשהוא אזוק בידיים וברגליים. אופן האזיקה דומה ליחס שמקבל עצור ביטחוני מסוכן. הבחור נעצר ביום שישי האחרון בידי המשטרה הצבאית במעבר הגבול טאבה, לאחר שניסה לצאת מהארץ כשנגדו עומד צו עיכוב יציאה פעיל בעקבות השתמטות משירות צבאי. עם הגעתו לבסיס הכליאה ביקש העצור לקבל טיפול רפואי, ולכן הופנה לבדיקה. בסיום הבדיקה הוחלט לפנותו לחדר המיון בבית החולים.

בית החולים הלל יפה בחדרה ( צילום: משרד הדוברת של המרכז הרפואי הלל יפה )

למרבה ההפתעה, לפי עדי ראיה, מספר ערבים ששהו בבית החולים לצורך טיפול רפואי ניגשו אל העצור החרדי והביעו תרעומת על כך שנעצר רק בגלל לימוד תורה. הם חיזקו את ידיו וקראו לו דברי עידוד עד שנצג המשטרה הצבאית הרחיק אותם.

בתגובת דובר צה"ל נמסר כי "האזיקה בוצעה בהתאם לנהלים, על בסיס החלטה מקצועית בלבד. אמצעי האבטחה נקבעים בהתאם לשיקולים המקצועיים של גורמי הכליאה, במטרה להבטיח את ביטחונו של העצור והסובבים אותו".