דרמה מתחוללת בשעות האחרונות ברחוב אהבת שלום בבני ברק: מאות תושבים חוסמים בגופם וברכבים את הגישה לדירת הנכה לקראת הריסתה ע"י פקחי עיריית בני ברק | השכנים שהסכימו לבנייה זועמים: "הפורצים לחנות הצורפים חופשיים, היורים מקרית הרצוג לא נעצרו, ורק בשביל להרוס דירת נכה העירייה והמשטרה מתעוררות?!" (חרדים)
לאחר שהוסרה הרחבה של מבנה לא חוקי בשכונת 'אחיסמך' בלוד שהיווה סכנת נפשות, הושגו הבנות להסדרת מבנה קבע ומתחם זמני בטיחותי | סגן ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומית בני סיתאלכיל, שליווה את הקהילה ברגעי הכאב: "מודה לראש העיר יאיר רביבו על האוזן הקשבת והנכונות למצוא פתרון מכובד ובטוח" (חרדים)
זעזוע בראשון לציון: העירייה רוצה לפרק את המבנה שהוקם בסמוך לבית הכנסת של הגאון רבי שלמה יהודה בארי – 'הינוקא' | בחצרו של הינוקא טוענים להתנכלות מצד העירייה והעומד בראשה | כך הגיבו בעירייה לטענות (חרדים)
מפקד פיקוד המרכז חתם על צו הריסה לביתו של המחבל סולטן אל גאני, מי שביצע את הפיגוע הקשה באזור התעשייה בראון | גדעון פרי הי"ד, מי שנרצח בפיגוע, ניסה להתעמת עם המחבל, אך נפצע פציעות קשות ולאחר מכן נפטר (צבא)