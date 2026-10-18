האדמו"ר מגור קורא להצביע לג': "שיתרבה כבוד שמים"

האדמו"ר מגור שליט"א ( צילום: שוקי לרר )

לאחר שבועות ארוכים של מתיחות חסרת תקדים ושתיקה רועמת, פורסמה הבוקר (יום ראשון) ההבהרה הרשמית מחצר גור.

בעמוד הראשון של ביטאון 'המודיע' פורסמה הבוקר קריאת קודש בשם כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א, הקוראת לכל חסידי גור להצביע לרשימת יהדות התורה והשבת. הקריאה, שנוסחה נכתב במוצאי שבת קודש (ז' מרחשון תשפ"ז), מביאה לסיומן שבועות של דריכות וחשש במערכת הפוליטית החרדית.

הקריאה שפורסמה ב'המודיע'

הנוסח המלא של הקריאה

"בעזהי"ת, מוצש"ק ז' מרחשון תשפ"ז. בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א. כאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחיו, להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל. יעזור השי"ת שעל ידי זה יתרבה כבוד שמים".

בימים האחרונים שררה מתיחות רבה במטה הבחירות של יהדות התורה, על רקע דיווחים על תסכול בצמרת החסידות ואיומים מפורשים מצד פעילים בשטח על אי-התגייסות לקמפיין ואף הימנעות מהצבעה ביום הבוחר. במערכת הפוליטית חששו כי היעדר הוראה מפורשת מגור יביא לאובדן אלפי קולות קריטיים עבור הרשימה המאוחדת.

כפי שדווח אתמול, בחסידות גור בחרו תחילה שלא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל", דבר שבא לידי ביטוי בשתיקה הרועמת מעל גבי עיתון הבית 'המודיע', באי הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וללא פתיחת מטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל.

האדמו"ר מגור שליט"א עם הרב בבצ'יק ( צילום: שוקי לרר )

השתיקה נבעה, על פי גורמים בחסידות, ממספר סיבות. חלקם מצביעים על שיקולים הקשורים לציר פרוש-שטארק ולמתיחויות פנימיות בחצר. אחרים מדברים על תסכול עמוק מההתנהלות הממשלתית בארבע השנים האחרונות, בפרט בסוגיית גיוס בני הישיבות.