למרות המתיחות הפנימית בסיעת יהדות התורה, צפוי האדמו"ר מגור לפרסם מחר הודעה רשמית הקוראת להצביע לרשימת ג' – יהדות התורה והשבת, כך דיווח הכתב עמית סגל. הפרסום צפוי להתבצע אלא אם יחולו שינויים של הרגע האחרון.

בנוסח המודעה המתוכנן נכתב: "בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א כאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחי', להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל. יעזור השי"ת שעי"ז יתרבה כבוד שמים".

הקריאה הצפויה מגיעה על רקע החלטה יוצאת דופן בחסידות גור, שבחרה השנה שלא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל". ההחלטה באה לידי ביטוי בשתיקה מצד עיתון הבית "המודיע", בהיעדר הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וכן בכך שלא נפתחו מטות בחירות ולא הופקו סינגלים כמקובל.

בחסידות בחרו הפעם בשתיקה, כל אחד מסיבותיו שלו – בין אם מדובר בשיקולים הקשורים לציר פרוש שטארק ובין אם במתיחויות פנימיות בחצר, שעליהן עוד יורחב בבוא העת.