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סערה בשדרות

מנהל ביטחון בשדרות: החרדים איום גדול יותר ממדינה פלסטינית בשדרות

ארז גז, מנהל אגף הביטחון בעיריית שדרות, פרסם אמירות חריפות נגד הציבור החרדי • חבר מועצה מש"ס קרא לפטרו • גז התנצל: נכתבו ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב

אילוסטרציה | למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: Yonatan Sindel/FLASH90)

סערה פרצה בשדרות לאחר שמנהל אגף הביטחון בעירייה, ארז גז, פרסם אמירות חריפות נגד הציבור החרדי. בדיון פוליטי ברשתות החברתיות כתב גז כי הוא רואה בחרדים "איום גדול יותר ממדינה פלשתינית", לצד התבטאויות נוספות נגד ראש הממשלה והציבור החרדי.

הדברים עוררו גל תגובות חריפות בקרב תושבי העיר וגורמים שונים בה. חבר מועצת העיר דורון טקטוק, נציג ש"ס במועצה, כתב בתגובה לפרסום כי יש לפטר את גז מתפקידו.

ההודעות שפרסם ארז גז
ההודעות שפרסם ארז גז

בעקבות הסערה שפרצה פרסם גז הודעת התייחסות, שבה טען כי ציטוטים מדבריו הופצו באופן חלקי והוצאו מהקשרם. יחד עם זאת, הוא הודה כי חלק מהניסוחים שפרסם לא היו ראויים והתנצל בפני מי שנפגע מהם.

"בלהט השיח ברשת נכתבו על ידי ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב. אם מישהו נפגע - אני מצר ומתנצל על כך", כתב גז בהודעתו.

עוד הוסיף כי הוא אדם מאמין המכבד כל אדם וכל ציבור, והתחייב כי כעובד ציבור יימנע בעתיד משיח פוליטי פומבי ברשתות החברתיות.

הודעת ההבהרה של ארז גז

גז הדגיש בהודעתו כי הקדיש את חייו לביטחון המדינה וכי הגיע לשדרות מתוך שליחות, במטרה להקים את אגף הביטחון ולפעול למען תושבי העיר.

בנימין נתניהושדרותחרדיםארז גז

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