סערה פרצה בשדרות לאחר שמנהל אגף הביטחון בעירייה, ארז גז, פרסם אמירות חריפות נגד הציבור החרדי. בדיון פוליטי ברשתות החברתיות כתב גז כי הוא רואה בחרדים "איום גדול יותר ממדינה פלשתינית", לצד התבטאויות נוספות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והציבור החרדי.

הדברים עוררו גל תגובות חריפות בקרב תושבי העיר וגורמים שונים בה. חבר מועצת העיר דורון טקטוק, נציג ש"ס במועצה, כתב בתגובה לפרסום כי יש לפטר את גז מתפקידו.

בעקבות הסערה שפרצה פרסם גז הודעת התייחסות, שבה טען כי ציטוטים מדבריו הופצו באופן חלקי והוצאו מהקשרם. יחד עם זאת, הוא הודה כי חלק מהניסוחים שפרסם לא היו ראויים והתנצל בפני מי שנפגע מהם.

"בלהט השיח ברשת נכתבו על ידי ניסוחים שלא היו צריכים להיכתב. אם מישהו נפגע - אני מצר ומתנצל על כך", כתב גז בהודעתו.

עוד הוסיף כי הוא אדם מאמין המכבד כל אדם וכל ציבור, והתחייב כי כעובד ציבור יימנע בעתיד משיח פוליטי פומבי ברשתות החברתיות.