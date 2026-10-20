שבוע בדיוק לפני מועד הבחירות, והמפלגות החרדיות כבר ערוכות גם ליום שאחריהן. בכיר ביהדות התורה חשף אמש (שלישי) כי גובשה הבנה עם יו"ר הליכוד בנימין נתניהו, לפיה בממשלה הבאה — אם תוקם בראשותו — יחוקק חוק הגיוס כחוק ראשון, לפני כל חקיקה אחרת.

"יש הסכמה עם נתניהו: אם הוא ישיג 61 מנדטים, חוק הגיוס יהיה החוק הראשון שהממשלה בראשותו תעביר", מסר הבכיר. "הראשון! ולא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן".

לדבריו, "מה שהיה לא יהיה — לא נסכים לדחיות, ונתניהו מבין את זה. זו הסיבה שגם הוא העביר מסר דומה לציבור שלנו בתקשורת החרדית".

כזכור, חברי הכנסת החרדיים התנו את הנושא כתנאי להצטרפות לקואליציה. יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הציב בשבוע שעבר את התנאי כתנאי סף חד־משמעי לכל הרכבת ממשלה עתידית: הסדרת מעמד תלמידי הישיבות בחוק.

יו"ר ש"ס הדגיש כי כל עוד מונפת "חרב המעצרים" על לומדי התורה, סיעתו לא תיתן את ידה להקמת שום ממשלה — בין אם בתמיכה מבחוץ ובין אם בהשתתפות פעילה. לדבריו: "אנחנו ממשיכים בדרכו של מרן זצ"ל, מרן אמר לנו לעשות הכול אבל הכול כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, שהעיקרון היה שכל מי שלומד תורה ימשיך".

"הכרזנו את זה, מרן הראשון לציון בקולו אמר את זה, אני אמרתי את זה: לא תהיה ממשלה בישראל — ש"ס תומכת או משתתפת — בלי שנסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. איך אפשר להשלים עם זה שהחרב הזו מונחת על המעצרים", הוסיף הגאון הרב דרעי.