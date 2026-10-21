שבוע בלבד לפני הבחירות, יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר הודה בריאיון לתוכנית "מהדורת היום" בערוץ 12 כי ייתכן שעשה טעות כשהכריז בתחילת הקמפיין שימליץ רק על בנימין נתניהו.

"לפעמים אני שוקל אם זה נכון או לא נכון אבל זה לא רלוונטי", מסר וינטר בריאיון עם אלמוג בוקר. "אני איש של אמת ובמחנה הלאומי. גם אם יכפישו אותנו אני לא אומר עכשיו אני אעבור לצד השני. יכול להיות שזה היה לא בטוח נכון להגיד בהתחלה".

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מפלגת הליכוד מיהרה להגיב בחריפות להתבטאות, ופרסמה הודעה בה נטען כי "וינטר חושף את האמת ואומר 'זו הייתה טעות להכריז בתחילת הקמפיין שנמליץ רק על נתניהו'". לדברי הליכוד, "וינטר, כמו בנט, ייקח את קולות הימין ויעביר אותם לממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות".

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במקביל, צפוי השר בצלאל סמוטריץ' למסור הצהרה דרמטית. לפי הדיווח, סמוטריץ' יציע לוינטר לפרוש בתמורה לתפקיד שר ממכסת הציונות הדתית.

סגל כתב בתגובה להתבטאות של וינטר: "לא יודע מי נתן לוינטר את העצה הטפשית להגיד זאת עכשיו. זה כאילו להגשים את כל החשדות שנתניהו מנסה להדביק לו, ועוד בהתנדבות".

המתיחות בגוש הימין מגיעה על רקע חששות מבזבוז קולות במפלגות קטנות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה. בימים האחרונים מופעל לחץ גם על מפלגות נוספות כמו "נעם" של אבי מעוז ו"הציבור החרדי" לפרוש מהמירוץ.