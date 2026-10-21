שאלה דחופה הגיעה לפתחו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מאברכים המשמשים שלוחים ברומא שבאיטליה: האם עליהם לשוב ארצה להצביע בבחירות, למרות המורכבות הכלכלית והלוגיסטית הכרוכה בכך?

שלוש משפחות אברכים המתגוררות בבירת איטליה ופועלות במסגרת כולל ובית ספר לקירוב שהוקמו בנשיאותו של מרן הגראייל שטיינמן זצוק"ל, שיגרו את פנייתם למעונו של ראש הישיבה לקראת יום הבחירות.

בשאלתם תיארו האברכים את הקושי המיוחד העומד בפניהם: "האישה מורה בבית ספר קירוב והבעלים לומדים בכולל קירוב בקהילה", נכתב במכתב. "השאלה היא האם צריכים לחזור לישראל להצביע בבחירות? ואם כן, האם שני בני הזוג צריכים לחזור?"

השואל הסביר את המורכבות: "זה מורכב למצוא מי שישמור על הילדים, ולכן צריכים לטוס עם הילדים והעלויות מאוד גבוהות".

בתשובתו בכתב יד, הכריע הגר"ד לנדו כי אין לפטור את הבעלים מחובת ההצבעה, אך הקל על הנשים במקרה שאין פתרון לשמירה על הילדים.

"אם הדבר ברור שבשום אופן אי אפשר למצוא סידור לילדים כשההורים יעדרו - יסעו הגברים לבד להצביע, והנשים תישארנה שם לבד לשמור על הילדים", הורה ראש הישיבה וחתם על מכתבו.

שאלת חובת ההצבעה עומדת בימים אלה במרכז השיח הציבורי בציבור החרדי, כאשר גדולי ישראל מדגישים את חשיבותה ומבהירים את ההלכה למעשה גם במצבים מיוחדים כמו זה של שלוחים בחו"ל.