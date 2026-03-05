השגריר והשר לשעבר רון דרמר, שפרש מתפקידיו לפני חודשים ספורים, השתתף אמש בהתייעצות לילית שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו ברקע המלחמה באיראן | דרמר נחשב למקורב מאוד לנתניהו ולמי שהוביל עמו שורה של מהלכים בנושא איראן (בארץ)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
חפירות חדשות באולפונטיס חושפות ממצאים נדירים מימי הקיסרות הרומית - ובהם ציורי קיר צבעוניים, חדרים נסתרים ואולם פאר ששימש כנראה את פופאאה סבינה, אשתו השנייה של נירון | הגילויים מציגים הצצה חדשה לעולמם של בני האצולה ברומא העתיקה, ולמיומנותם הווירטואוזית של אומני התקופה (בעולם)
19,000 מטבעות מהתקופה רומיים עתיקים התגלו בחצר ביתו של צרפתי בזמן שעסק בשיפוץ חצרו - שהפך במהרה לאתר ארכיאולוגי שמור | כלל הממצאים, כולל המטבעות הנושאים תיאורים של חיילים, הועברו ישירות לבעלות צרפת (חדשות, בעולם)
מגדל אבן עתיק בן מאות שנים התמוטט חלקית היום במרכז רומא, לא רחוק מהקולוסיאום, ופצע כמה עובדים שעסקו בשיפוצו | אחד מהם הועבר לבית חולים במצב קשה, ואחר נלכד תחת ההריסות בזמן שכוחות חילוץ מנסים להגיע אליו | דובר שירותי הכבאות האיטלקיים, לוקה קארי, הסביר כי פעולות החילוץ מתנהלות בזהירות רבה בשל "חשש אמיתי לקריסות נוספות בכל רגע" (בעולם)
מי שזכו ממש מההפקר, אלו הקהילות החרדיות בלרנקה שבקפריסין, וברומא, כאשר לפנות בוקר נחתו במדינות האלו, שניים מגדולי ישראל שהיו בדרכם חזרה לארץ, בשובם ממסעות חיזוק בארצות הגולה | הגאון רבי עזריאל עויערבאך שעשה דרכו חזרה ממסע חיזוק בארה"ב, נחת בקפריסין, והראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שעשה דרכו חזרה ממסע חיזוק בקנדה, נחת באיטליה (חרדים)
מזג האוויר היבש, רוחות עזות ולפחות חמישה מוקדי שריפות משתוללות בלוס אנג'לס - העיר הגדולה ביותר בקליפורניה | אלפי כבאים נאבקים זו היממה השניה באש המשתוללת שכילתה כבר שכונות שלימות | מעל מאה אלף תושבים פונו והדיווח על 5 שנהרגו (בעולם)