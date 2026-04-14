השגריר ברומא תוקף: "שימוש מניפולטיבי בתמונה"

שגריר ישראל ברומא, יונתן פלד, יצא השבוע במתקפה דיפלומטית חריפה נגד המגזין היוקרתי האיטלקי "ל'אספרסו" (L'Espresso), לאחר שזה בחר להציב על שער גיליונו תמונה שלדבריו מעוותת לחלוטין את המציאות בשטח. השגריר הגדיר את הבחירה העיתונאית כ"שימוש מניפולטיבי" בצילום, שנועד לקדם סטריאוטיפים ושנאה כלפי מדינת ישראל.

השער השנוי במחלוקת הציג תמונה טעונה של חייל דתי מחייך לצד אישה פלסטינית הנראית במצוקה, תחת הכותרת המזעזעת "הניצול" (L'ABUSO). לצד התמונה הופיעו האשמות חמורות על "טיהור אתני", "מעשי טבח" ו"השמדת עזה" - טענות שהשגריר דחה בתוקף כחסרות בסיס.

המציאות מאחורי הקלעים

למרות שהמגזין ניסה להציג את התמונה כעובדה מוגמרת של "דיכוי ישראלי", התיעודים המלאים מהאירוע מספרים סיפור שונה בתכלית. על פי הנמסר, האישה הפלסטינית שצולמה כ"קורבן מדוכא" כלל לא הייתה לבדה במקום - היא הייתה מוקפת בצלמים רבים ובאנשי הצלה, ועמדה על שלה תוך שהיא מתעמתת מיוזמתה עם החייל וצועקת לעברו.

התברר כי ה"קורבן" הייתה מודעת היטב לעדשות המצלמה שסבבו אותה, וניסתה באופן מכוון "לספק את הסחורה" עבור התקשורת הזרה - משימה שבה הצליחה מעל למצופה הודות לעריכה המגמתית של המגזין האיטלקי. בניגוד למשתמע מהשער הדרמטי, באירוע עצמו לא נרשמה כל אלימות מצד החיילים, והוא היה רגוע בהרבה מהדימוי שנמכר לקורא האירופי.

דפוס של עיוות תקשורתי

המקרה מצטרף לשורה ארוכה של מקרים בהם כלי תקשורת אירופאים בוחרים להציג את ישראל באור שלילי תוך שימוש בתמונות חלקיות ומגמתיות. השגריר פלד הדגיש כי מדובר בדפוס מתמשך של "עיתונות מגמתית" שמטרתה לא לדווח על המציאות אלא לקדם נרטיב אנטי-ישראלי מוכן מראש.

כידוע, התקשורת האירופאית נוטה לעתים קרובות להציג את הסכסוך הישראלי-פלסטיני באופן חד-צדדי, תוך התעלמות מההקשר הביטחוני והמורכבות של המצב בשטח. המקרה הנוכחי מדגים כיצד עריכה סלקטיבית של תמונות יכולה ליצור מציאות מעוותת לחלוטין, המשרתת אג'נדה פוליטית ברורה.