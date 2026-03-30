"הקצין שאל אותי למה חזרתי לעזה. הוא אמר שהיא הרוסה. אמרתי לו שחזרתי בשביל ילדיי ומשפחתי", כך טוענת פלסטינית שעברה אתמול את מעבר רפיח לתוך עזה, לצד ארבע פלסטינים נוספים שחזרו לחורבות העיר | מהדיווח עולה כי מיליציית אבו-שבאב מעורבת היטב בתהליך הבדיקה והסינון, ואף מתפעלים עמדה בה מוצע לעזתים להתגורר בשטחם (חדשות)
אישה לבושה בכאפייה הגיעה תוך פרובוקציה מכוונת אל אתר הזיכרון לנרצחי הפיגוע בסידני, שבו יהודים הניחו זרי פרחים לזכר ההרוגים | האישה טענה כי היא נגד “רצח עם” שמבצעת ישראל | בסופו של דבר המשטרה התערבה והוציאה אותה מהאתר (בעולם)
קמפיין תעמולה חדש מייצר בימים האחרונים הצפה של סרטוני AI מפוברקים שנועדו להציג “ילדים בעזה סובלים בגשם” | בסרטונים ניתן למשל לראות ילדים שיושבים בתוך מים קפואים לכאורה, ללא כל תזוזה | באחד הסרטונים מופיעה זרוע שצומחת מתוך שרוול באופן פלאי (בעולם)
ד"ר רחמה אלאדוואן, רופאה בריטית-פלסטינית בשירות הבריאות הלאומי הבריטי, הושעתה מתפקידה בזמן חקירה שמתנהלת נגדה בגין סדרה של הערות אנטישמיות שפרסמה באינטרנט | אלאדוואן דיברה על "עליונות יהודית", כינתה ישראלים כ-"גרועים מהנאצים" ואיימה ברצח (בעולם)
לאחר שנוער הגבעות כבר הואשמו בשריפה שפרצה הלילה בבית פלסטיני בכפר חירבת אבו פלאח שליד בנימין, סיבת השריפה התבררה כקצר חשמלי ולא כהצתה | מהמשטרה נמסר כי "בסבירות גבוהה בשלב זה של החקירה כי מדובר באירוע שריפה, שאינו נובע מהצתה אלא ככל הנראה מכשל חשמלי" (משטרה)
ירדן ומצרים הופכות למוקדים מרכזיים במזרח התיכון: שתי המדינות מנהלות את הגבולות ומנסות להתמודד עם איומים איראניים תוך שמירה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם ישראל | איך משפיע משבר 'היום שאחרי' ברצועת עזה על היחסים בין כל המדינות באזור וכיצד האינטרס הכלכלי מרכך את המתיחות? | ומעל הכל החשש בירושלים - באיזה צד יבחרו האומות הערביות ברגע האמת? (סקירה, מגזין)
לאחר שהתעוררה סערה ברשתות הפלסטיניות כתוצאה מפרסום תיעודים של חיילי צה"ל כשהם מתנהגים באלימות כלפי פלסטינים בטול כרם, ובמקרים נוספים בוזזים רכוש וכסף, הבוקר דווח כי לפחות חייל אחד הודח וחייל נוסף הושעה לאחר תחקור צה"לי (צבא)
דו"ח חדש של האו"ם על אירועי מלחמת חרבות ברזל, מאשים את מדינת ישראל בהפעלת מעשים חריפים וחמורים נגד פלסטינים באופן שיטתי | בנציגות ישראל בז'נבה דחו בתוקף את הדברים: "לצה"ל יש הנחיות ברורות, ומדיניותו אוסרת התנהגויות מסוג זה" (בעולם)