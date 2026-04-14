11 פלסטינים הודו בהשלכת בקת"בים על כוחות צה"ל בציר 60

התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום נגד 11 נאשמים פלסטינים, תושבי כפר תקוע הערבי, בתום חקירה ממושכת ומסועפת שניהלה יחידת 'חץ יהודה' של מחוז ש"י. הפרשה, שזכתה לכינוי המבצעי "זריקת עידוד", עסקה בשורה של אירועי טרור עממי שכללו יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון ורכבים צבאיים שנעו בגזרת יהודה ועל ציר 60, המהווה עורק תחבורה ראשי באזור.

החקירה נפתחה בעקבות עלייה משמעותית באירועי הפרות סדר אלימות בגזרה, אשר סיכנו באופן ממשי את חיי הלוחמים והנוסעים בדרכים. זרוע היל"פ (יחידה ללחימה בפשיעה) של יחידת 'חץ יהודה' ריכזה מאמצים מודיעיניים מדויקים במשך מספר שבועות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ושיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל הפועלים בשטח. המטרה הייתה לשים את היד על חוליות המבצעים שפעלו באופן שיטתי נגד כוחות הביטחון.

ארבו לכוחות והשליכו בקת"בים מטווח קצר

ממצאי החקירה העלו כי המעורבים נהגו לארוב לכוחות הפועלים בכפר ובסביבתו, ולהשליך לעברם בקבוקי תבערה (בקת"בים) ואבנים מטווח קצר. באחד המקרים שתועדו, נגרם נזק לכלי רכב צה"ליים כתוצאה מהשלכת הבקת"בים - אירוע שיכול היה להסתיים באסון כבד אילולא המיגון של כלי הרכב. יצוין כי דפוסי הפעולה של המחבלים דומים לאלה שנצפו באירועים נוספים באזור, כאשר פלסטינים מנסים לתקוף רועי צאן וכוחות ביטחון.

במהלך המבצע נעצרו תחילה חמישה חשודים, מהם שלושה בגירים, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט הצבאי לצורך המשך פעולות החקירה. עם התפתחות הפרשה והעמקת החקירה, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית נגד מעורבים נוספים. בשתי פעימות שונות נעצרו שמונה חשודים נוספים, ביניהם חמישה קטינים.

תיעדו את עצמם ופרסמו ברשתות החברתיות

אחד הממצאים המרכזיים שהובילו להפללת הנאשמים היה התיעוד שהם עצמם יצרו; התברר כי חלק מהנאשמים נהגו לתעד את רגעי השלכת בקבוקי התבערה לעבר רכבי הצבא ולהעלות את הסרטונים לרשתות החברתיות כדי לזכות ב"אהדה" ותמיכה. דפוס פעולה זה מזכיר מקרים דומים בהם פלסטינים מתעדים פעילות פלילית ומפרסמים אותה ברשת.

באחד מרגעי השיא של החקירה, הטיחו החוקרים באחד הנאשמים את הראיות המפלילות נגדו, הכוללות סרטון שהעלה לרשת. הנאשם הצעיר, שהבין כי הוא נתפס בשעת מעשה, ניסה להצדיק את מעשיו בטענה המיתממת: "אבל לא פגעתי...".

חקירה מורכבת בת שבועות

החקירה, שנמשכה מספר שבועות, כללה שימוש באמצעים מודיעיניים מתקדמים ושיתוף פעולה בין גורמי ביטחון שונים. כוחות יחידת 'חץ יהודה' פעלו בשיתוף עם לוחמי צה"ל בשטח, תוך איסוף ראיות ותיעודים שהובילו בסופו של דבר למעצר כל המעורבים.

כתבי האישום שהוגשו כוללים עבירות חמורות של השלכת בקבוקי תבערה, יידוי אבנים, סיכון חיי אדם והשתתפות בפעילות טרור. הנאשמים צפויים להישפט בבית המשפט הצבאי, כאשר התביעה צפויה לדרוש עונשים משמעותיים בשל חומרת המעשים וסיכון חיי הלוחמים והאזרחים.