פרשת זיופים נרחבת שהעמידה את ביטחון המדינה בסכנה נחשפה היום (שלישי), כאשר כוחות המשטרה והצבא פשטו על בתיהם של חברי כנופיה פלסטינית תושבי יטא. על פי החשד, הכנופיה התמחתה בזיוף מסמכים רשמיים של מדינת ישראל ברמת גימור גבוהה ביותר, תוך שימוש בציוד טכנולוגי מתקדם.

החקירה הסמויה, שהתנהלה במשך חודשים ארוכים בתחנת המשטרה חברון שבמחוז ש"י, החלה בעקבות מודיעין איכותי שהגיע לידי הרכז המשטרתי. הממצאים הראשוניים העלו חשד לתעשיית זיופים שיטתית ומסועפת, שכללה ייצור של תעודות זהות, רישיונות נהיגה, המחאות, כרטיסי רב-קו ואשראי, ואף מסמכים רשמיים נוספים של המדינה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, חברי הכנופיה סיפקו באופן שוטף תיעוד מזויף לכל דורש תמורת תשלום. כך הצליחו פלסטינים רבים, שלא מן הנמנע שחלקם מוגבלי כניסה מטעמים ביטחוניים, להיכנס לישראל שלא כחוק תוך שימוש במסמכים מזויפים. המשטרה מדגישה כי מדובר בתרמית המהווה סיכון בטחוני רב. בין הקורבנות לעבירות זיוף ההמחאות נמצא ישראלי מבוגר, שנמשכו מחשבונו אלפי שקלים. הפגיעה בביטחון הציבור והסיכון הביטחוני שנוצר כתוצאה מפעילות הכנופיה מהווים את אחד הממדים החמורים ביותר של הפרשייה.

פשיטה בשעות הבוקר המוקדמות

לפנות בוקר היום פשטו כוחות המשטרה של תחנת חברון, בליווי לוחמי חטמ"ר יהודה של צה"ל, על בתיהם של החשודים ביטא. במהלך הפעילות נעצרו 5 חשודים בגילאי 22-43, ביניהם שניים שהם קרובי משפחה - אחים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת חברון, והמשטרה מתכוונת לבקש את הארכת מעצרם.

במהלך חיפושים יסודיים בבתי החשודים, אותרו ונתפסו מסמכים מזויפים רבים, שחלקם הוסתרו בחומת מבנה, מתחת לסלעים ובתוך מזרונים. בין הממצאים: תעודות זהות מזויפות, כרטיסי רב-קו ואשראי, המחאות, רישיונות נהיגה, פרוטוקולים של בית משפט ומסמכים רשמיים נוספים.

ציוד מתקדם ורכב יוקרתי

מעבר למסמכים המזויפים, נתפסו בפעילות מכונות ייצור וציוד מתוחכם לשימוש וזיוף מסמכים, טלפונים ומחשבים ניידים, אקדחי 'איירסופט', כסף מזומן רב ורכבו היוקרתי של החשוד המרכזי. הציוד המתקדם שנתפס מעיד על רמת המקצועיות והגימור הגבוהה של המסמכים המזויפים.

חקירת הפרשייה נמשכת, ולא מן הנמנע כי יעצרו נוספים במסגרת החקירה. המשטרה ממשיכה לאסוף ראיות ולבדוק את היקף הפעילות של הכנופיה ואת מספר הנפגעים מפעילותה.

יצוין כי בשנים האחרונות נחשפו מספר פרשיות זיופים חמורות, ביניהן פרשת ההתחזות הממושכת ביותר בתולדות המדינה, בה זוג פלסטינים ניהלו חיים כפולים תחת זהות ישראלית בדויה במשך למעלה מ-20 שנה. הפרשייה הנוכחית מצטרפת לשורה של מקרים המדגימים את הסיכון הביטחוני הכרוך בזיוף מסמכים.