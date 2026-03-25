ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
בעזרת זהויות גנובות, פרופילי לינקדאין מזויפים וראיונות וידאו עם דיפפייק, הצליחו מפתחי תוכנה מצפון קוריאה להתקבל לעבודה מרחוק בחברות בארה״ב - כולל חברות Fortune 500 וקבלני ביטחון - ולהזרים למשטר של קים ג׳ונג און מאות מיליוני דולרים בשנה, עד שחקירה משותפת של 11 מדינות החלו לחשוף אותם (בעולם)
דרמה מפתיעה טלטלה את תחרות היין הבינלאומית בסן פרנסיסקו: מאות יינות רוסיים שנשלחו בכוונה לנצח, נחשפו ונדחו ברגע האחרון | התחבולה המורכבת כללה תוויות בעברית וערבוב יינות ממדינות אחרות - זיוף רוסי קלאסי (חדשות בעולם)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)