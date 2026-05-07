3 צעירים פלסטינים נעצרו לאחר שהשליכו בקת"בים על כביש המנהרות

שלושה צעירים פלסטינים תושבי בית לחם נעצרו ביממה האחרונה (חמישי) לחקירת המשטרה, לאחר שהשליכו בקבוקי תבערה ואבנים לעבר ציר התנועה המרכזי לכיוון ירושלים. המעצרים בוצעו במהלך פעילות התקפית והכוונה מודיעינית מדויקת של יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י ולוחמי חטיבת עציון של צה"ל.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, פעילות איסוף מודיעינית של רכז ביחידת 'חץ יהודה' במהלך השבוע החולף חשפה מספר מקרים חמורים בהם הושלכו בקבוקי תבערה ואבנים לעבר ציר תנועה מרכזי לכיוון הבירה. רק בנס לא נפגעו אנשים או רכבים במקרים אלו.

הודות למידע מודיעיני מדויק, פעלו כוחות זרוע יל"פ (יחידה ללחימה בפשיעה) של יחידת ה'חץ' ביום שלישי האחרון וביצעו את מעצרו של חשוד פלסטיני תושב בית לחם. החשוד הועבר לחקירה במרחב יהודה של המשטרה.

לאור ממצאים חקירתיים ושיתוף פעולה עם לוחמי חטיבת עציון של צה"ל, נעצרו ביום רביעי בערב שני חשודים צעירים נוספים, תושבי בית לחם אף הם. החקירה חשפה דפוס פעולה מתוכנן ומסוכן במיוחד.

שכרו קורקינטים והגיעו לחומה

על פי ממצאי החקירה עד כה עולה, כי החשודים שגילם 13-18, שכרו טרם מעשיהם קורקינטים חשמליים תמורת עשרה שקלים לשעה. במטרה להגיע אל אזור בית ג'אלא, הם נסעו על הקורקינטים כשהם מצוידים בבקבוקי תבערה אל סמוך לחומה שמעל כביש המנהרות לכיוון ירושלים.

כך פעלו החשודים בתאריך 29 באפריל ובשני מועדים נוספים לאחר מכן. למרות החומה שבמקום, הצליחו החשודים להשליך את בקבוקי התבערה והאבנים לעבר הכביש שמעברה ובכך סיכנו באופן ממשי את חיי משתמשי הדרך.

במהלך היום, תבקש המשטרה מבית המשפט, במסגרת חקירתם ביחידת 'חץ יהודה', להורות על הארכת מעצרם לטובת מיצוי החקירה ובניסיון לאתר מעורבים נוספים שפעלו עמם בצוותא.

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ש"י ובסיוע כוחות הביטחון השונים, ימשיכו לפעול להגברת הביטחון באזור יהודה ושומרון תוך המשך איסוף מודיעיני והכוונתו לפעילות אופרטיבית התקפית כנגד כל אלו הבוחרים לסכן את הציבור ולפגוע בשלומו ורכושו.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה באירועי יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה בגזרת יהודה. לאחרונה הוגשו כתבי אישום נגד 11 פלסטינים מהכפר תקוע, שביצעו פעולות דומות לעבר כוחות צה"ל ורכבים בציר 60.