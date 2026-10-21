( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בכירים בסיעות החרדיות הבהירו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי ההצהרות החד משמעיות של ראשי המפלגות החרדיות בעניין חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות הן מהלך מכוון והצהרת כוונות ברורה.

"נגמרו הימים שבהם גימגמנו, הסתרנו או התנצלנו מחשש ש'הגוש' ייפגע", אמרו הבכירים. "הגיע הזמן להוריד את המסכות ולומר את האמת בראש מורם ובלי למצמץ: אנחנו בכנסת מסיבה אחת ויחידה – להבטיח את מעמד תלמידי הישיבות והצלת עולם התורה! זו השליחות הבלעדית שקיבלנו ממרנן ורבנן גדולי ישראל". "לא מעניינים אותנו כיסאות, לא ג'ובים ולא תוארי כבוד בהנהגת המדינה", הוסיפו. "הכל הבל הבלים מול עולם התורה, ואנחנו נאמר זאת בקול רם ובריש גלי". הבכירים הציבו אולטימטום חד: "ומכאן יוצא אולטימטום חד וברור לכל מי שחולם לבנות איתנו קואליציה ביום שאחרי הבחירות: אפילו לא אצבע אחת! לא נתמוך באף ממשלה – גם לא בהימנעות – ללא חקיקה מפורשת ומעשית של חוק הגיוס על השולחן". גפני תוקף את בנט מול אלפים בחיפה בבלי | 18.10.26 1 מוטי לייטנר בלחץ? הודעות היח"צ והסרטונים חושפים את האמת | מעייריב איצלה כץ | 18.10.26 21 "זהו הקו האדום והתנאי הראשון: בלי חוק גיוס – אין חוקים, אין תקציבים ואין ממשלה. המשחקים נגמרו, על טעויות העבר לא נחזור עוד!", הדגישו. "אנחנו מתמודדים בבחירות רק כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, זו האמת, וזו הסיבה שכל ראשי המפלגות החרדיות מצהירים זאת בראשי גלי מבלי להתבייש, שיידעו על מה הבחירות", הוסיפו. בכיר ב'יהדות התורה' מסר בשיחה עם 'כיכר השבת': "יש הסכמה עם נתניהו, אם הוא ישיג 61 – חוק הגיוס יהיה החוק הראשון שהממשלה בראשותו תעביר". "הראשון! ולא יהיו פשרות כמו שהתפשרנו ערב איראן". לדבריו, "מה שהיה לא יהיה – לא נסכים לדחיות ונתניהו מבין את זה, זו הסיבה שגם הוא העביר מסר דומה לציבור שלנו בתקשורת החרדית".

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי 10 10 0:00 / 2:01

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הציב בריאיון ל'כיכר השבת' בשבוע שעבר את התנאי כתנאי סף חד משמעי לכל הרכבת ממשלה עתידית: הסדרת מעמד תלמידי הישיבות בחוק.

הרב דרעי הדגיש כי כל עוד מונפת "חרב המעצרים" על לומדי התורה, סיעתו לא תיתן את ידה להקמת שום ממשלה – בין אם בתמיכה מבחוץ ובין אם בהשתתפות פעילה. לדבריו: "אנחנו ממשיכים בדרכו של מרן, מרן אמר לנו לעשות הכל אבל הכל כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות שהעקרון היה שכל מי שלומד תורה ימשיך".

"הכרזנו את זה, מרן הראשון לציון בקולו אמר את זה, אני אמרתי את זה: לא תהיה ממשלה בישראל – ש"ס תומכת או משתתפת – בלי שנסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. איך אפשר להשלים עם זה שהחרב הזו מונחת על המעצרים", אמר הרב דרעי.

גם יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יעקב אשר, הציב באולפן 'כיכר השבת' אולטימטום חד משמעי, והבהיר כי מפלגתו לא תהיה חלק משום קואליציה עתידית ואף לא תתמוך בה מבחוץ – ללא חקיקה בפועל של הסדרת מעמד בני הישיבות.

"אנחנו, יהדות התורה, לא ניכנס לממשלה שלא תעביר דה-פקטו את החוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות הנקרא חוק הגיוס, נקודה!", הצהיר ח"כ אשר בנחרצות. "אין הסבר לשוני אחר: לא ניכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס".

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יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, התחייב באולפן 'כיכר השבת': "האם נסכים לדחות (את חקיקת הגיוס. י-כ)? לא נסכים לדחות! זה כן. או שיש לנו חוק ואנחנו יכולים להיות מסודרים בעניין הזה, או שאין חוק ואנחנו לא בעניין. הפעם אנחנו לא נמצאים בתוך הוויתורים האלה. לא נותנים גם להעביר חוקים שהקואליציה מעוניינת בהם – עד שהדבר הזה מוסדר. הצבעת ליהדות התורה? אתה יכול לדעת שלא תקום כאן ממשלה שאנחנו חלק ממנה לפני שיש חוק גיוס. חתומים על זה!"