ניצחון לחרדים: מליאת הכנסת אישרה הערב ברוב של 63 בעד מול 53 נגד את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הראשונה | הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוץ והביטחון לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית | במפלגות החרדיות מברכים: "תחילתו של תיקון היסטורי" | באופוזיציה תוקפים בחריפות, ומאיימים: נבטל את החוק מיד כשנעלה לשלטון | כל התגובות (פוליטי)
למרות אי הסדרת מעמד בני הישיבות, מרבית חברי הכנסת החרדים צפויים שלא להתנגד להעברת המעטפת הביטחונית, שתגיע להצבעה הערב במליאת הכנסת | הסיכום עם הקואליציה: נסדיר לכם תקציבים מאחורי הקלעים, ואתם תדאגו שהתקציב הביטחוני יעבור (כנסת)
"הכנסת קוראת לממשלת ישראל לפעול בהקדם להחלת הריבונות - המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מרחבי ההתיישבות היהודית על שלל צורותיה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", נקבע במבוא להחלטת הכנסת שעברה ברוב קולות ובתמיכה גם של חלק מחברי האופוזיציה | ההצעה המלאה שעברה (חדשות, פוליטי)
שר החוץ גדעון סער עלה לנאום על החוק שיבטל את הווטו של השופטים במינוי שופטים ותקף את האופוזציה: "על זה אתם מבקשים להמריד את עם ישראל ומאיימים במלחמת אחים ומלחמת אזרחים? לא בכדי הציבור לא נענה לכם ולא יוצא בהיקפים שהוא מחה קודם" (פוליטי)