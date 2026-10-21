בן ישיבה נעצר אמש מוקדם יותר הערב בשכונת בית גן בירושלים, במהלך שלא תועד עד כה בשכונה חרדית. שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו אל בן הישיבה והודיעו לו כי ממתין לו משלוח בכניסה לבית. כשירד מביתו — נעצר על אתר.

לפי הנמסר, זהו המעצר הראשון מסוגו בשכונה חרדית. עד כה לא תועד מקרה דומה שבו נעצר בן ישיבה בשכונה חרדית באמצעות תחבולה מעין זו.

המעצר מצטרף לשורה של מעצרים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. אתמול נעצרו עשרות בחורי חב"ד בנתב"ג עם נחיתתם בארץ לאחר שנת לימודים בישיבת חב"ד בברוקלין. חלק מהבחורים שוחררו בערב והועברו לבקו"ם לאחר שהביעו נכונות להתגייס.

בנוסף, בחור מישיבה ליטאית חשובה נעצר בכפר סבא והועבר למשטרה הצבאית, לאחר שזומן לחקירה בתחנת המשטרה ונתפס נוהג ללא רישיון. במהלך החקירה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובעקבות זאת הוסגר לידי המשטרה הצבאית.

יו"ר יהדות התורה ודגל התורה, ח"כ יעקב אשר, תקף בחריפות את המעצרים האחרונים וטען כי הם נועדו לשבש את הליך הבחירות. "מזה זמן שאני מתריע על ניסיונות לשבש את הליך הבחירות על ידי ניסיון להגברת מעצרים מיותרים שאינם תורמים כלום לצבא ולגיוס", מסר אשר.

גם תנועת ש"ס יצאה במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, והאשימה אותה ב"התערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות, באמצעות מתן הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות".

בהוראת יו"ר ש"ס אריה דרעי, ח"כ ינון אזולאי פועל מול הגורמים הבכירים בצה"ל בדרישה להביא לשחרורם המיידי של הבחורים.