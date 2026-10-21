לאחר ימים של לחצים מוגברים ופגישה לילית עם ראש הממשלה, מסר מוטי לייטנר, יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', הצהרה ברורה: הוא לא מתכוון לפרוש מהמרוץ לכנסת.

"אני עומד כאן היום בשם רבבות מבני הציבור החרדי שלא זוכים כיום לייצוג", פתח לייטנר את דבריו. "עשרות אלפים הסובלים ממונופלים פוליטיים אלימים, הפועלים לשימור כוחם, רמיסת כל אפשרות לחיים בכבוד, כחרדים, בגאון ובקומה זקופה".

לייטנר גילה כי בימים האחרונים הוא נתון ללחצים כבדים מאוד לפרוש עם תנועת 'הציבור החרדי' מהריצה לכנסת. "בין היתר, פנה אליי גם ראש הממשלה וביקש שאפגש איתו. מתוך כבוד גדול והערכה רבה לראש הממשלה, נפגשתי איתו ארוכות ושמעתי את הצעתו. במקביל, ראשי יהדות התורה וש"ס ושלוחיהם משגרים איומים קשים נגדנו, הם לא בוחלים בדבר", אמר.

"מערכות חזקות, עתירי כוח, ומשומנות. מונופול עצום של כח משחית — סימנו את ראשיהם של עשרות אלפי החרדים התומכים בתנועת 'הציבור החרדי' ולמרות כוחם הרב — הם מפחדים", המשיך. "הם מפחדים, כי הם מבינים שאם נגיע לקלפי ונראה את הכוח שלנו, משהו ישתנה בעולם החרדי. משהו ישתנה במדינת ישראל כולה".

לייטנר הדגיש: "הרעיון של מפלגת 'הציבור החרדי' גדול יותר ממני, ובוודאי חשוב מכל תפקיד וג'וב. אני עומד פה כשליח של רבבות חרדים שקופים ללא קול. אותם אי אפשר לקנות. אם נפרוש עכשיו, מי שתנצח היא השיטה הישנה שקיבלה במשך שנים את הקול של כולנו כמובן מאליו. ראשי המונופול המושחתים — יחגגו. עשרות אלפי ילדים ידונו לעוני מוחלט של שנים ארוכות נוספות".

"אני אומר הערב הזה ללומדי התורה שהופקרו, לחיילים החרדים שהותקפו, ליוצאי העדות שהופלו, לבעלי התשובה שהושפלו, לעולים שלא נספרו, לנשים שהושתקו — אני לא פורש. אנחנו לא פורשים. אנחנו רצים בכל הכוח קדימה. אנחנו בונים יחד בית פוליטי חדש, כי המונופול של יהדות התורה וש"ס הסתיים!"

לייטנר הציג את השאלה שעמדה בפניו: "אם נפרוש, האם זה מקרב אותנו לפתרון אמיתי למשבר הגיוס? האם זה מגדיל את הסיכוי שילדים חרדים יקבלו את הכלים שהם צריכים לעתיד? האם זה יעזור ליותר חרדים לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד? כדי לדעת את התשובה, צריך להסתכל על השנים האחרונות".

"אותם אנשים קיבלו כוח עצום. אותן מפלגות היו בעמדת השפעה מרכזית. ובכל זאת, הבעיות האלה לא נפתרו. ההפך. הן החריפו מיום ליום ומסכנות את הקיום של עם ישראל במדינת ישראל", ציין. "לתת שוב את אותו כוח לאותם אנשים ולצפות לתוצאה אחרת, זו לא תוכנית לשינוי. אם אנחנו רוצים תוצאה אחרת, צריך כוח פוליטי חדש שמוכן לעשות דברים אחרת. לכן אני ממשיך בכל הכוח. כי הציבור הזה צריך קול. קול זך וטהור".

ההצהרה מגיעה לאחר שבימים האחרונים התגברו הלחצים על לייטנר לפרוש מהמרוץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם לייטנר בפגישה לילית בפתח תקווה, לאחר חצות, וביקש ממנו להסיר את מועמדותו.

במהלך הפגישה ניסה נתניהו לשכנע את לייטנר לפרוש מהמרוץ, במטרה למנוע אובדן קולות בגוש הימין. אולם לייטנר לא מיהר להיענות לבקשה, והבהיר כי אין סיבה לדון בצעדים מעשיים לפרישה כל עוד המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב לתמוך במהלך ובשורת הרפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.

"נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי", אמר לייטנר.

הלחצים על לייטנר מגיעים על רקע סקרים שמציגים את מפלגת 'הציבור החרדי' מתחת לאחוז החסימה. בסקר i24NEWS שפורסם לאחרונה ונערך על ידי מכון המחקר 'דיירקט פולס', המפלגה מופיעה מתחת לאחוז החסימה ומקבלת פחות מאחוז.

עם זאת, לייטנר מזהה תמונה שונה בשטח. "הסחף לכיווננו עצום, נהיה הפתעת הבחירות", הצהיר. "יש לנו ציבור עצום שמצפה שנייצג אותו. אסור לנו לפרוש".

מפלגת 'הציבור החרדי' הוקמה כתגובה למה שתואר כמשבר ייצוג של חרדים עובדים ומשרתים בצבא. המפלגה מבקשת לייצג ציבור שמרגיש כי המערכת הפוליטית החרדית אינה מעניקה מענה מספק לצרכיו, ודורשת שילוב חרדים בתעסוקה ובצה"ל לצד שמירה על הזהות החרדית.

בשבוע שעבר קיימה המפלגה כנס בחירות בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות מאות משתתפים. אלא שח"כ מאיר פרוש מ'שלומי אמונים' לא התרשם. "לא ראיתי אנשים מאגודה או דגל, יכול להיות שהצביעו לבן גביר קודם", אמר בריאיון.

כעת, עם ההצהרה של לייטנר, נותר לראות האם המפלגה תצליח לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות, או שהלחצים יימשכו עד לרגע האחרון.