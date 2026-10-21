היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הורתה שלא לשדר בשידור חי את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס סיום קורס הקצינים בבה"ד 1, מחשש שהנאום עלול לכלול תעמולת בחירות אסורה. כך דיווחה אמש (רביעי) חדשות 13.

בנוסף להגבלת השידור, הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה נדרש לבחון את תוכן הנאום מראש, על מנת לוודא שאינו כולל מסרים המנוגדים להוראות דיני תעמולת הבחירות.

ההנחיה ניתנה לאחר שצה"ל פנה באופן חריג ליועצת המשפטית לממשלה וביקש לקבל הבהרות באשר לאופן ההתנהלות בטקס. הפנייה הגיעה בעקבות חששות שהתעוררו לקראת נאומו של נתניהו באירוע הצבאי.

על פי הדיווח, בצה"ל התקבלו פניות מאזרחים שהביעו חשש כי ראש הממשלה עלול לנצל את נאומו בטקס סיום קורס הקצינים לצורכי תעמולת בחירות. הפניות התקבלו על רקע טענות להפרות קודמות של דיני הבחירות מצד נתניהו, ובצבא ביקשו לקבל הנחיות משפטיות ברורות כדי לדעת כיצד לפעול במקרה שבו נאום ממלכתי עלול לכלול מסרים פוליטיים.

בדיקה משפטית מוקדמת של הנאום

בעקבות הפנייה, היועצת המשפטית לממשלה הנחתה לנקוט שני צעדים: להימנע מהעברת נאום נתניהו בשידור חי, ולהעביר את תוכנו לבחינה מוקדמת של הייעוץ המשפטי במשרד ראש הממשלה.

הדרישה לבחינה משפטית מוקדמת נועדה לאפשר בדיקה של הדברים שנתניהו מתכוון לומר במסגרת הטקס, עוד לפני שיישא אותם בפני הצוערים ומשפחותיהם. ההנחיה שלא להעביר את הנאום בשידור חי נוגעת לאופן שידורו, ואינה מהווה איסור על ראש הממשלה להשתתף בטקס או לשאת בו דברים.

במוקד הסוגיה עומדת ההבחנה בין נאום שנושא ראש ממשלה במסגרת תפקידו הממלכתי לבין מסרים העלולים להיחשב לתעמולת בחירות, בפרט כאשר מדובר באירוע רשמי של צה"ל.