שבוע בלבד לפני פתיחת הקלפיות, פרסם הליכוד הודעה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המפלגה האשימה את בן גביר בשימוש בעמוד האינסטגרם הפרטי שלו, "פוש", להפצת שקרים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"בן גביר הוא שר בכיר בממשלה שלנו וכך יהיה גם בממשלה הבאה, רק אם גוש השמאל - מפלגות ערביות לא ינצח", נכתב בהודעת הליכוד. "מצער שבן גביר יורה בתוך הנגמ״ש ומעליל שקרים בוטים נגד הליכוד וראש הממשלה".

לטענת הליכוד, בן גביר משתמש בעמוד התעמולה הפרטי שלו כדי לתקוף את נתניהו בשקרים גסים. "העמוד הזה עושה הכל כדי שגוש אייזנקוט, ליברמן, יאיר גולן והמפלגות ערביות ינצח", נטען בהודעה.

הליכוד קרא לבן גביר להורות לעמוד התעמולה שלו להפסיק לפעול למען ניצחון השמאל והמפלגות הערביות. "בן גביר תוקף את הימין והליכוד במקום לתקוף את השמאל, ואת וינטר, זליכה ונעם ששורפים קולות ימין יקרים", נכתב בהודעה.

הליכוד סיים את הודעתו בקריאה למצביעים: "רק הצבעה למחל תבטיח ממשלת ימין אשר נתניהו עומד בראשה, ועם בן גביר כחבר בכיר בממשלה. רק הצבעה למחל תמנע ממשלה מסוכנת של איזנקוט, ליברמן ובנט עם המפלגות הערביות ויאיר גולן".

בן גביר ועוצמה יהודית הגיבו: "אנחנו אוהבים את ראש הממשלה נתניהו, מחוייבים אליו ב-100%, ואנחנו אלו שמנענו את הדחתו כשחבריו בליכוד בישלו כנגדו פוטש".

"ה״ירי בנגמש״ הוא של הליכוד. להלן העובדות: ראש הממשלה הצהיר בקולו שבן גביר לא יהיה השר לביטחון לאומי בקדנציה הבאה. מקורבו של רה״מ השגריר לייטר התראיין ב-CNN בשבוע שעבר ואמר שהממשלה הבאה תהיה ממשלת אחדות בלי בן גביר. לשכת רה״מ העבירה מסרים למדינות באירופה שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, כך דיווחו העיתונאים אריאל כהנא ודני זקן. שרי ומועמדי הליכוד מיקי זוהר, אלי גולדשמידט, ויעקב ברדוגו מדברים במפורש על ממשלה עם איזנקוט. קמפיין הליכוד הרשמי מדבר על ממשלה רחבה".

לסיום הגיב בן גביר: "הפגיעה מצד הליכוד כואבת לנו. אך אם הליכוד החליט לזרוק את בן גביר ולעשות ממשלה עם אייזנקוט, ראוי שהליכוד יעמוד בגלוי מאחורי החלטתו, במקום להאשים את הקרבן".