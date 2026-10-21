חבר הכנסת משה גפני ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

ועדת הכספים תתכנס היום (יום ד') לישיבת פגרה חריגה במיוחד, שבוע בלבד לפני הבחירות לכנסת. הכינוס, שהתקיים בראשותו של ח"כ חנוך מילביצקי, הפך לשדה קרב פוליטי סביב סוגיית אישור הטבות המס לעמותות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

במרכז המערכה: רשימת עמותות הממתינות לאישור, שמהן הוסרו ישיבות ומוסדות תורניים בעקבות הנחיית היועצת המשפטית לממשלה. ח"כ משה גפני ויו"ר ש"ס אריה דרעי הודיעו על וטו מוחלט כל עוד מוסדות התורה מודרים מהרשימה, אך הליכוד קיבל הנחיה ישירה מראש הממשלה: להעביר את הרשימה בכל מחיר. המשבר נולד בעקבות פסיקת בג"ץ והנחייתה החד-משמעית של היועמ"שית, שקבעה כי אין להעניק הטבות כלכליות ותקציבים – כולל זיכויי מס – לעמותות ומוסדות המעודדים השתמטות מגיוס. בעקבות הקביעה המשפטית, הסירה רשות המסים את עשרות הישיבות והמוסדות התורניים מרשימות סעיף 46. במכתב שנשלח באוגוסט האחרון מרשות המסים למוסדות תורניים, הוצבו תנאים חדשים להמשך מתן אישור לפי סעיף 46. על פי המכתב, המשך מתן האישור מותנה בכך שהמוסד יצהיר כי אין בין תלמידיו מי שנקרא לשירות ביטחון ולא הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא כדין. בנוסף, המוסדות נדרשו להעביר לרשות המסים רשימת תלמידים הכוללת את שמותיהם ומספרי תעודות הזהות שלהם. נתניהו במגעים עם מוטי לייטנר לפרישה, יו"ר "הציבור החרדי" מסרב להתקפל הרשי גוטמן | 18.10.26 2 בתגובה למחיקת מוסדות התורה מהרשימה, הודיעו ראשי המפלגות החרדיות, בהובלת חבר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ויו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, על וטו מוחלט. גפני הבהיר כי כל עוד עולם התורה מודר ומופל לרעה, המפלגות החרדיות יבלמו את הרשימה כולה. אכן, כבר חודשים לא עבר סעיף 46 לשום עמותה.

יום באלול בפוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

מנגד, בליכוד ניצבו מול לחץ ציבורי עצום של עמותות המטפלות בלוחמים ובהלומי קרב. כשהבחירות נמצאות במרחק של ימים ספורים, בליכוד ראו באישור העמותות הללו יעד פוליטי והסברתי קריטי, וסירבו לאפשר לחרדים לעכב את המהלך.

במהלך הלילה התחוללה דרמה פוליטית מאחורי הקלעים: יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ ניהל מגעים קדחתניים מול ראשי סיעות האופוזיציה כדי לייצר קונצנזוס סביב עמותות הלומי הקרב והעמותות הכלליות. במקביל, הגיעה הבוקר הנחיה ישירה וחד-משמעית מראש הממשלה לחברי הוועדה של הליכוד: להעביר את זיכויי המס בוועדה היום, בכל מחיר ובכל דרך, גם אם הדבר כרוך בעימות ישיר ושבירת הכלים מול ש"ס ויהדות התורה.

התרגיל הפרלמנטרי שרקם אופיר כץ נועד לעקוף את ההתנגדות של גפני ושל חברי הכנסת החרדים בוועדה באופן מוחלט: על ידי הדגשת עמותות הלומי הקרב בתוך הרשימה, הליכוד דחק את האופוזיציה לפינה, שכן אף חבר כנסת מהאופוזיציה אינו יכול להרשות לעצמו להצביע נגד הלומי קרב ערב בחירות.

הסיכומים הליליים הללו העניקו לליכוד "רשת ביטחון" מוחלטת עם רוב פרלמנטרי מובטח בוועדה. המשמעות ברורה וכואבת לנציגות החרדית: הליכוד, בגיבוי האופוזיציה, מתכוון לאשר את הסעיפים הללו ברגעים אלו ממש "על הראש" של גפני ודרעי, תוך התעלמות מוחלטת מהדרישה המוצדקת להסדרת מעמד המוסדות החרדיים.

הכינוס החריג הזה של ועדת הכספים בעיצומה של פגרת הבחירות ייזכר כאחד מרגעי השפל ביחסי המפלגות החרדיות והליכוד.