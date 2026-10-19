הורים שכולים תובעים את בנט: "הציג אותנו כבריונים בתשלום"

הרצל ומירב חג'אג', הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד שנרצחה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב בירושלים בינואר 2017, הגישו תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון.

בני הזוג טוענים כי בנט הציג אותם, במישרין או במשתמע, כפעילים פוליטיים ששולמו על ידי מפלגת הליכוד כדי להפריע לנאומיו בטקסי יום הזיכרון. לטענתם, מדובר בהאשמות שקריות וחסרות בסיס, והם מעולם לא קיבלו תשלום ממפלגת הליכוד או מכל גורם פוליטי אחר.

במוקד התביעה עומד ריאיון שהעניק בנט לעיתונאי עמרי אסנהיים בערוץ 13. בריאיון טען בנט כי מפלגת הליכוד שכרה פעילים בתשלום במטרה להפריע לנאומיו בתקופה שבה כיהן כראש הממשלה. "הליכוד שוכר אנשים עם מגפונים", אמר בנט. כאשר נשאל אם הוא בטוח שמדובר באנשים שקיבלו כסף, השיב: "מאה אחוז. מאה אחוז. הליכוד, הנה, אני אומר את זה, בבקשה, רוצים? תתבעו אותי…"

בני הזוג חג'אג' טוענים כי הדברים כוונו גם כלפיהם, שכן מחאתם נגד בנט במהלך טקסי יום הזיכרון זכתה לסיקור תקשורתי נרחב וזהותם כמוחים הייתה מוכרת לציבור הרחב.

בכתב התביעה מדגישים ההורים השכולים כי מחאתם נגד בנט הייתה יוזמה אישית שנבעה מתחושת בגידה בהבטחות הבחירות שלו ומהתנגדותם לשיתוף הפעולה הפוליטי עם מפלגת רע"מ. הם מציינים כי בימים שקדמו ליום הזיכרון אף פתחו בקמפיין נגד הגעתו לטקס.

לטענת התובעים, הצגתם כמי שפעלו בשליחות מפלגה ובתמורה לכסף פוגעת בשמם הטוב ובאמינות פעילותם הציבורית, שלדבריהם נבעה מאמונתם האישית ומכאבם כהורים שכולים.

הרצל ומירב חג'אג' נמנים עם מובילי פורום המשפחות השכולות "בוחרים בחיים", ופועלים בשנים האחרונות במאבקים ציבוריים ומשפטיים נגד גורמים המקיימים קשרים עם ארגוני טרור. במקביל הם פועלים להנצחת בתם באמצעות עמותת שיר, המסייעת לנזקקים ולמעוטי יכולת.

בני הזוג מבקשים מבית המשפט לחייב את בנט לשלם להם 200 אלף שקלים ללא הוכחת נזק, להסיר את הפרסומים הרלוונטיים מהרשתות החברתיות ולפרסם התנצלות פומבית באותו פורמט שבו פורסמו הדברים.