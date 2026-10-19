ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום (שני) במתקפה חריפה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות טענותיו כי לשכת ראש הממשלה התחייבה בפני מדינות באיחוד האירופי שלא לשלב אותו בממשלה הבאה. "זה שקר מוחלט", הבהיר נתניהו בריאיון שהעניק לתקשורת.

"אני חושב שאין אבסורד גדול מזה. זה ספין שהוא דוחף. זה פשוט שקר", מסר ראש הממשלה בתגובה לטענות בן גביר. נתניהו הדגיש כי חזר ואמר לכל מי ששאל וגם למי שלא שאל, שהוא יקים את הממשלה בעזרת השם על סמך חברות הקואליציה הקיימות.

ראש הממשלה פירט את עקרונות היסוד שעליהם תושתת הממשלה הבאה: "אין מדינה פלסטינית, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מדיניות תקיפה ולא הכלה, חזקה מאוד, וכמובן גם כלכלה חופשית".

נתניהו לא הסתפק בהכחשה והמשיך בביקורת חריפה: "כל האמירה הזו כאילו אמרתי דברים לממשלות באירופה, זה שקר מוחלט. מספיק עם הספינים האלה. מספיק לירות בתוך הנגמ"ש".

בהמשך דבריו תקף ראש הממשלה את בן גביר במישרין: "אני חייב להגיד לך, אני יורה החוצה, בצלאל יורה החוצה, ולצערי מישהו מייעץ לאיתמר לירות פנימה". נתניהו התייחס בכך לשר הביטחון בצלאל סמוטריץ', שלדבריו פועל יחד עמו כנגד האויבים החיצוניים.

הדברים מגיעים על רקע טענות של בן גביר כי נתניהו ידיר אותו מהממשלה, ולכן הוא קורא לבוחרים להצביע לעוצמה יהודית ולא לליכוד. השר לביטחון לאומי טען כי יש לו "מידע מוצק" שלשכת ראש הממשלה העבירה התחייבות למדינות באיחוד האירופי שלא לשלבו בממשלה הבאה.

בן גביר אף הזהיר כי ניסיונות להחליש את עוצמה יהודית עלולים לסכן את המשך שלטון הימין. "חבל על המאמץ, אל תבנה על לגיטימציה מהשמאל", אמר בן גביר בהצהרה שפרסם, והוסיף: "אם תכריע ותביס את אויבינו, אם תציל את הדמוקרטיה הישראלית מהפיכת המשפטנים, אם תנהיג מדיניות ימין אמיתית – השמאל לא יסלח לך".

העימות בין נתניהו לבן גביר מתרחש שבוע בלבד לפני הבחירות לכנסת, כאשר שני הצדדים מנסים למשוך מצביעים מהמחנה הימני. בן גביר קורא לבוחרים להצביע לעוצמה יהודית כדי לחזק את מעמדו מול נתניהו, בעוד ראש הממשלה מבקש לרכז את קולות הימין בליכוד.

כזכור, בן גביר נותר ללא הסכם עודפים עם מפלגה אחרת, לאחר שבחר שלא לחתום עם עופר וינטר מעמך ישראל. ההסכם בין הליכוד והציונות הדתית כבר נחתם לפני כעשרה ימים, והותיר את עוצמה יהודית בהתמודדות עצמאית.