תלמיד ישיבת תורה בתפארתה, הבחור החשוב אחנן דמתי, הוסגר על ידי שוטרי משטרת כפר סבא לידי המשטרה הצבאית, נשפט לעשרה ימי מאסר והושלך לכלא הצבאי. מערכת צבע שחור שהזעיקה את הציבור לתחנת המשטרה לא הועילה בשל ההברחה המהירה של דמתי מהתחנה לפני בואם של המפגינים.

הערב אנו חושפים לראשונה את הפרטים מתרגיל ההונאה שערכה המשטרה לבחור התמים, שנכנס לגוב האריות וסיים בכלא. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים והתיעודים מהפגנות 'צבע שחור' בכפר סבא.

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פרסום ראשון

הרב נויגרשל במתקפה חריגה - והזעם בחסידות קרלין | מעייריב איצלה כץ | 19.10.26 7

ראש ישיבת מיר, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, הודיע היום לראשי החבורות בישיבה על הידוק כללי הלימוד, כשבין היתר, פורסמו הנחיות חד משמעיות הנוגעות לאברכים צעירים עד גיל 28.

בין היתר, מבקש רה"י מראשי החבורות להסביר לאברכים על מסורת הלימוד שהונהגה על ידי מייסד הישיבה מרן הגרא"י פינקל זצוק"ל, מסורת שהוקפדה גם על ידי ראש הישיבה מרן הגרנ"צ פינקל זצוק"ל, שהערב חל היאצייט שלו, לצד הקפדה על רישום מדוקדק של האברכים בקבוצות הלימוד.

כל הפרטים על רשימת ההנחיות לאברכי ובחורי ישיבת מיר - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

שורפים את הקול

ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש אתמול את יושב ראש סיעת הציבור החרדי מוטי לייטנר, וניסה לשכנע אותו להסיר את רשימתו שממילא לא תעבור את אחוז החסימה, כדי שלא להגביר את סיכויי גוש השמאל להחליף את השלטון.

מאמצים נוספים השקיע נתניהו גם בגזרת עופר וינטר שמפלגתו, בניגוד ללייטנר דווקא מתנדנדת סביב אחוז החסימה, אולם במקרה של נפילה מחתחת לאחוז החסימה שריפת המנדטים שם עשויה להיות משמעותית יותר.

בשל הדיווחים והרחש - בחש סביב ההיתכנות לפרשה, לייטנר וווינטר התייצבו היום מול המצלמות והצהירו על ריצה עד הסוף, כששניהם טוענים שהם בטוחים בהצלחתם בבחירות. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפרטים המלאים.

אין פטור

עד כמה מערכת הבחירות גורלית עבור עולם התורה? את זאת נוכל ללמוד בהוראתו המפורשת של המנהיג החרדי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לפעילים המתגוררים בחו"ל. היום חשף העיתונאי חנני ברייטקופף באתר 'כיכר השבת' על 3 משפחות המתגוררות ברומא במסגרת פעילות קרוב באיטליה, מסגרת שהוקמה עוד בתקופתו של מרן ר' אהרון לייב שטיינמן, וטהשאלה שהופנתה למנהיג הליטאי רה"י הגר"ד לנדו.

תוכן המכתב המלא, ותשובת המנהיג החרדי - מופיעים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

תכנית ההרעבה של היועמ"שית

וכאילו כדי להסביר למגזר החרדי מה מונח על הפרק, ממש עם סגירת המהדורה אנחנו מדווחים כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שולחת מכתב ארוך ומנומק לבג"ץ, בו היא דורשת להחמיר את האכיפה ולהגביר את המצוד אחר לומדי התורה, לצד סנקציות כלכליות מחרידות שנועדו להרעיב כפשוטו את המגזר החרדי מנער ועד זקן טף ונשים.

רשימת דרישותיה המלאות של בהרב-מיארה, מופיעות בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

יבטל את הפקקים

המשפיע החסידי הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן מגיע איתנו לכל מקום: בעדכונים האחרונים של אפליקציית 'וויז' הישראלית, ניתן להגדיר את קולו של המשפיע החסידי בתור מורה הדרך, (תרתי משמע), כשלצד ההנחיות, המערכת תשמיע גם איחולים ועצות ודברי חיזוק.