ישיבת תורה בתפארתה אלעד

ישיבת תורה בתפארתה היא ישיבה ליטאית מובילה הממוקמת בעיר אלעד, הפועלת תחת הנהגתו וראשותו של ראש הישיבה הגאון רבי יעקב דוד סטפנסקי. הישיבה מהווה מרכז לימוד תורה משמעותי בעולם הישיבות הליטאי, ומושכת תלמידים רבים המבקשים ללמוד תורה ברמה גבוהה תחת הדרכה רוחנית איכותית. הישיבה ידועה בגישתה הליטאית המסורתית ללימוד התורה ובדגש על עיון מעמיק בגמרא ובראשונים.

הישיבה הוקמה בחורף תשע"ד לאור הוראתו הברורה של מנהיג הציבור החרדי מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לכלל תלמידי ורבני ישיבת כנסת ישראל - חדרה לעזוב את הישיבה בשל השתייכותו הברורה של ראש ישיבת חדרה הרב יהושע ארנברג לפלג הירושלמי. חלק ניכר מצוות הישיבה ערקו יחד עם מרבית התלמידים לטובת הישיבה החדשה שנקראה בשם "תורה בתפארתה" וקיבלה הקצאה בכניסה לעיר אלעד שם שוכנת הישיבה עד היום.

במהלך שנת תשפ"ד, הישיבה התמודדה עם אתגרים ביטחוניים משמעותיים בעקבות מצב המלחמה בישראל. בשל החשש מירי טילים והיעדר מרחב מוגן תקני עבור התלמידים, הורה ראש הישיבה הגר"ד לנדו לסגור זמנית את הישיבה, תוך הנחיה לבחורים להמשיך את לימודיהם בביתם. החלטה זו משקפת את האחריות והדאגה לשלומם ובטחונם של התלמידים, תוך שמירה על המשכיות הלימוד גם בתקופות מאתגרות.

כחלק מעולם הישיבות הליטאי, תורה בתפארתה משתתפת בפעילויות החברתיות והחינוכיות המאפיינות את המגזר. בתקופת "בין הזמנים", לאחר שנה של עמל תורה, נוהגות ישיבות רבות לערוך קעמפים לתלמידיהם עם תוכנית מסודרת הכוללת תוכניות חברה, תחרויות ופעילויות המחזקות את הקשר בין התלמידים ואת רוח הלימוד. פעילויות אלו מהוות חלק חשוב מההווי הישיבתי ומאפשרות לתלמידים לנוח ולאגור כוחות לקראת תקופת הלימודים הבאה.

הישיבה פועלת במסגרת רשת הישיבות הליטאיות בישראל שעמדו תחת נשיאותו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל וכיום עומדות תחת נשיאות בנו ממשיך דרכו ראש הישיבה וחבר המועצת הגר"ש שטיינמן. רשת הישיבות כוללת את מוסדות אורחות תורה, רינה של תורה בכרמיאל, תוראה בתפארתה באלעד, ישיבת נר זרח במושב עוצם ועוד. הישיבה מקיימת קשרים עם מוסדות תורה נוספים בעולם הישיבות. הגישה הפדגוגית של הישיבה מדגישה לימוד עצמאי לצד שיעורים מובנים, תוך טיפוח יכולות ניתוח והבנה עמוקה של הטקסטים התלמודיים. התלמידים זוכים להדרכה אישית ולתשומת לב מצד המשגיחים והמגידי שיעור.

מיקומה של הישיבה בעיר אלעד, שהיא מרכז חשוב לציבור החרדי הליטאי, מאפשר לה להיות חלק מקהילה תורנית תוססת. העיר מהווה בית למספר מוסדות תורה נוספים, ויוצרת סביבה תומכת ללימוד תורה ברמה גבוהה. הישיבה תורמת לאופי התורני של העיר ומהווה מוקד משיכה לבחורים מרחבי הארץ.

בחודש סיון תשפ"ו חשף איצלה כץ במהדורת מעייריב כי הישיבה הפכה לקהילת בוגרים עם פתיחתו של גמ"ח ייעודי עבור בוגרי הישיבה. בנשיאות הגמ"ח עומדים ראש הישיבה הגאון רבי יעקב סטפנסקי ונשיא הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן.