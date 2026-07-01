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שמחת 'תורה בתפארתה' ו'בית מדרש עליון': המנהיג כיבד את האירוע | תיעוד

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי חגג בשמחת נישואי נכד ראש ישיבת בית מדרש עליון הגר"י אונגרישר עם בת ראש ישיבת תורה בתפארתה | תיעוד מהשמחה המשפחתית-ציבורית (חדשות חרדים)

תיעוד מהחתונה
תיעוד מהחתונה| צילום: צילום: שוקי לרר

שמחה גדולה אפפה את מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עם נשואי נכד ראש ישיבת בית מדרש עליון, בנו של חתנו הגאון רבי טוביה שפירא מראשי ישיבת פוניבז', עם בת הגאון רבי רפאל גפן מראשי ישיבת ''.

החתן, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, הוא נכדו של ראש ישיבת '' הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, והכלה היא בת הגאון רבי רפאל גפן מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה'. הזיווג מחבר בין שתי משפחות תורניות מובילות בעולם הישיבות הליטאי.

המעמד התקיים בבבני ברק, בהשתתפות מרנן ורבנן וראשי ישיבות. השמחה המשפחתית הייתה מרוממת במיוחד.

שמחת החתונה (צילום: שוקי לרר)
שמחת החתונה (צילום: שוקי לרר)
שמחת החתונה (צילום: שוקי לרר)

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