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ביום היארצייט: ילדי קריית הרצוג קיבלו 'מטבעות כסף' מראש הישיבה

ביום היארצייט של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, ילדי חבורת 'מבקשי תורה משנת יהודה' בקרית הרצוג סיימו את סדר נזיקין | ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי פיאר את המעמד וחילק לילדים מטבעות 'משנת כסף' (חרדים)

הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)
הסיום בראשות הגרב"ד פוברסקי (צילום: שוקי לרר)

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