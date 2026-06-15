ביום היארצייט: ילדי קריית הרצוג קיבלו 'מטבעות כסף' מראש הישיבה
ביום היארצייט של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, ילדי חבורת 'מבקשי תורה משנת יהודה' בקרית הרצוג סיימו את סדר נזיקין | ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי פיאר את המעמד וחילק לילדים מטבעות 'משנת כסף' (חרדים)
מעמד מרומם ורב רושם נערך בחצר הקודש באבוב 45, לרגל סיום מסכת גיטין והתחלת מסכת קידושין במסגרת חבורת 'הם חיינו' • המעמד נדב לזכרו של לומד החבורה הישיש ר' משה מאיר איינהארן ע"ה • צפו בתיעוד ענק: מנואמי הכבוד ועד לשי היוקרתי שהעניק האדמו"ר לנגיד החשוב • סיקור וגלריה (חסידים)
ברוך דיין האמת: בבני ברק הסתלק לבית עולמו דמות הוד קדומים, הרה"ח ר' דב דסקל ז"ל | השו"ב והמוהל הישיש זכה להכניס רבבות ילדים בבריתו של אברהם אבינו, ושמו הלך לפניו כשוחט ירא שמים שמאות רבנים ואדמו"רים סמכו אך ורק על שחיטתו | קווים ראשונים לדמותו היוקדת (דיין האמת)
ביום היארצייט של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, ילדי חבורת 'מבקשי תורה משנת יהודה' בקרית הרצוג סיימו את סדר נזיקין | ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי פיאר את המעמד וחילק לילדים מטבעות 'משנת כסף' (חרדים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ מכל רחבי הארץ נהרו לבית שמש למעמד הכנסת ספר התורה המפואר לבית המדרש של החסידות • חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' התייצבו בהרכב מלא, ורחובות רמת בית שמש ד' רעדו בעת שהאדמו"ר פצח בריקודי קודש סוערים מול בניין המוסדות • הצלם א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)
בניו יורק הלכה לעולמה בשנות התשעים המאוחרות לחייה מרת רבקה רובשקין ע"ה, אם המשפחה החב"דית המפורסמת ואמו של ר' שלום מרדכי רובשקין, ששחרורו ההיסטורי מהכלא האמריקני הסעיר את העולם היהודי | הייתה רעייתו של חלוץ הבשר הכשר, הקימה וניהלה יחד עמו במשך עשרות שנים אימפריה של הכנסת אורחים וצדקה בשכונת בורו פארק | קווים לדמותה (דיין האמת)
קהל רב וחסידים נטלו חלק בשמחת הנישואין של נכד האדמו"רים מזידיטשוב באר שבע וטעמשוואר, עם נכדת האדמו"ר מזוועהיל • במעמד 'קבלת הפנים' השתעשעו האדמו"רים עם הגביע הקדוש והמיוחס שעליו חרוטים השמות הקדושים • א. שטול מגיש תיעוד (חסידים)
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