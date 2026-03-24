המסורת נמשכת בחצר ביתו של הרב משה סחייק בקריית הרצוג בבני ברק. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע השבוע למעמד ברכת האילנות על יד האילנות המפורסמים שעליהם בירכו גדולי ישראל זצ"ל ויבלחט"א לאורך עשרות שנים • צפו בתיעוד המיוחד מהמעמד (חרדים)
ילדי החמד של קריית הרצוג בבני ברק, ההוגים מדי ערב ב'חברת משניות' בישיבת המתמידים, זכו להופעתם הכבודה של גדולי ישראל, ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סאלים, והגאון רבי אברהם יצחק קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד וחבר מועצת גדולי התורה, שהגיעו לחזקם ולעודדם | הרבנים הפליגו בשבחם של הילדים הממשיכים בדרך העולה בית א-ל, בנתיבות אבות המשנה אשר מפיהם אנו חיים (חרדים)
מעמד מרומם לכבוד התרחבות קהילת 'חניכי הישיבות' בקריית הרצוג בני ברק נחגגה בעיר התורה והחסידות בני ברק בהשתתפות גדולי תורה ונציגי ציבור בכירים | במעמד הוכרז הקמת כוללי 'מקדשי שביעי', וכולל ערב | צפו בתיעוד (חרדים)
בליל ל"ג בעומר נערך מעמד ההדלקה המרכזי בשכונת 'קריית הרצוג' בבני ברק, בראשות הגאון הרב ליאור גלזר | לאחר שהעלה הגר"ל גלזר שלהבת אש קודש, פצח בריקודים סביב המדורה בלהב אש קודש | וכן תיעודים מרהיבים מההדלקה של הראשל"צ הגר"י יוסף ב'הליכות משה' | חזי חיים השתתף ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
שכונת 'קריית הרצוג' בבני ברק, התעוררה לחיים, כמידי שנה בחודש ניסן, נוהרים גדולי ראשי הישיבות למעמדי 'ברכת האילנות' בשכונה | השבוע הגיע גם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש למעמד זה, בצוותא עם מספר תלמידים שהצטרפו לראש הישיבה תיכף אחר תפילת ראש חודש בהיכל הישיבה (חרדים)
ראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, הגיע השבוע למעמד 'ברכת האילנות' בחצר ביתו של הרב משה סחייק, שהיה תלמידו של אביו, מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שגם היה מברך בחצרו בשכונת קרית הרצוג בבני ברק | במעמד השתתפו גם מאות ילדי תלמוד התורה 'חדרי התורה' שבנשיאותו. הילדים הגיעו והנעימו בזמר ושיר בסיום אמירת הברכה, וזכו לקבל מיני מתיקה מראש הישיבה (חרדים)
מאות תושבי 'קריית הרצוג' בבני ברק התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס אדיר כהכנה לקראת שבת 'רוממתנו' | את המשא המרכזי נשא המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, אשר לראשונה יצא מגדרו ונשא את משאו בשפת העברית | צפו בתיעוד (חרדים)