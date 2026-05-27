במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, הוכתר אמש (שלישי) הגאון רבי ישעיה הלברשטט, לכהן כבוד כרב שכונת רמת בית שמש ד-3 - שכונה שלפחות מחציתה נמנית על המגזר החסידי, אך השכונה מגוונת ויש בה גם קהילות ליטאיות וספרדיות משמעותיות.

הרב הלברשטט, הוא תלמידו של ראש הישיבה והוא מכהן כיום כראש כולל 'עטרת שלמה' בעיר מודיעין עילית והוא חתן של נכדתו, בת בנו הגרא''צ פוברסקי משגיח ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון.

הרב החדש, למרות גילו הצעיר זוכה לאהדה רחבה בעולם התורה והוא נחשב לאחד ממרביצי גדולי התורה, ספרי שיעוריו וחוברות 'מראי מקומות' שנדפסו משיעוריו הפכו לשם דבר ולתהילה בקרב לומדי הכוללים בארץ.

בחודשים האחרונים נבחר לכהן פאר כרב השכונה המתפתחת ברמת בית שמש ג' 3 ואמש התקיים מעמד ההכתרה בבית ראש הישיבה, לקראת המעמד הגדול שיתקיים בשבוע הבא בעיר בית שמש.

ראש הישיבה נשא דברי ברכה ובהם עמד על תפקידו של רב בישראל להוות סמל ודוגמא לבני קהילתו בתורה, "בטוחני" פנה ראש הישיבה לבני הקהילה: "שיהיה לכם הרבה מה לקבל ממנו כי הוא מלא וגדוש בתורה, יהיה לכם עבודה קשה לקבל ממנו שפעת תורה ויראה".

הגאון הרב חיים פרץ ברמן ראש ישיבת פוניבז' עמד בדבריו על השלימות המיוחדת שזכו בני הקהילה ברבם ובירך את בני הקהילה כי יזכו לנצל את הרב עוד ועוד בתורה והנהגה ישרה.

דברים קצרים נשא חמיו של הגר''י הלברשטט, שעמד על מעלותיו של חתנו שכל ימיו בעליה ובהוספת עוד ועוד מחייבים לתורה ועיונה.

בסיום המעמד שאלו גבאי הקהילה את ראש הישיבה, על בקשתו של הרב הנבחר לשבת במזרח כשפניו כלפי הקיר המזרחי וסירובו לשבת עם פניו לקהל מחמת טענתו כי הוא איננו ראוי.

ראש הישיבה ענה בסיפור: "כשנפטרה אשתו הראשונה של מרן החת''ס, הציעו לו את בתו של מרן הגרעק''א לאשה, נענה החת''ס ואמר: מה פתאום שהגרעק''א יקח חתן עם הארץ כמוני. כשהציעו את השידוך למרן הגרעק''א, נענה הגרעק''א ואמר: בוודאי שמרן החת''ס יסרב לקחת בת עם הארץ. נענה השדכן הגאון רבי דניאל פרוסטיץ דיין העיר פרשבורג ואמר : שני עמרצים כאלו ראויים הם להשתדך ביניהם. אף לכם אני אומר", חתם ראש הישיבה את דבריו: "ראוי לכם רב עם הארץ כזה, שחושש הוא לשבת במזרח כמנהג הרבנים, ואני מברך אף אתכם, שתהיו עמי ארצות כמותו בשביל שיתאים לכם רבכם החדש".