חילוץ דרמטי מגובה 70 מטרים - בכניסה לשכונת החרדית הגדולה

פעולת חילוץ מורכבת התנהלה היום (רביעי) באתר בנייה ברמת בית שמש, כאשר שני פועלים נלכדו על גבי עגורן בגובה של כ-70 מטרים. לוחמי האש מתחנת בית שמש, בשיתוף יחידת יל"מ - היחידה לחילוצים מיוחדים - הוזנקו למקום ופעלו בשיטות חילוץ מתקדמות להוצאת הלכודים בשלום.
על פי הנמסר מכבאות והצלה, עם הגעת הכוחות לזירה זוהו שני הפועלים כשהם לכודים בגובה רב מאוד, כאשר אחד מהם נפצע. המורכבות הכפולה - הגובה הרב והמצב הרפואי של אחד הלכודים - דרשה תכנון מדויק ופעולה זהירה במיוחד מצד צוותי החילוץ.
שימוש באמצעים ייעודיים לעבודה בגובה
לוחמי האש הקימו מערכות חבלים מתקדמות ונעזרו בציוד ייעודי לעבודה בגובה רב. הפעולה כללה התגברות על מורכבות הגישה לעגורן והזווית הבעייתית, תוך שמירה על בטיחות הלכודים לאורך כל תהליך החילוץ. צוותי היל"מ, המאומנים במיוחד לתרחישים כאלה, פעלו בשיטתיות ובמקצועיות רבה.
כידוע, חילוצים מעגורנים בגובה רב מהווים אתגר מורכב במיוחד לכוחות ההצלה. בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים בערים שונות בארץ, כאשר בכל פעם נדרשת מיומנות גבוהה ושיתוף פעולה מלא בין הצוותים השונים. במקרה זה, העובדה שאחד הפועלים היה פצוע הוסיפה מימד נוסף של דחיפות לפעולה.
חילוץ מוצלח והעברה לטיפול רפואי
לאחר פעולות חילוץ מורכבות, הצליחו לוחמי האש להוריד את שני הפועלים בבטחה אל הקרקע. הפועל הפצוע הועבר מיד לידי גורמי הרפואה שהמתינו במקום, והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית חולים. מצבו של הפועל השני הוגדר כתקין.
מפקד האירוע, רב רשף זכריה רפאל, ציין בתום הפעולה: "מדובר בחילוץ מורכב ורגיש בגובה רב מאוד, אשר דרש מיומנות גבוהה, עבודה מדויקת ושיתוף פעולה מלא בין הצוותים. בזכות הפעולה המהירה הצלחנו לחלץ את שני הפועלים בשלום ולהעביר את הפצוע להמשך טיפול רפואי".
האירוע התרחש בכניסה לשכונת רמת בית שמש ד', היכן שנמצא אתר הבנייה של קניון סאן-מול.
