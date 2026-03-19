1,200 בני ישיבות קטנות השתתפו במעמד חיזוק של ארגון "קנה דעת" בירושלים. האירוע, שנערך בצל הגזרות על עולם התורה, כלל סדר לימוד מעמיק ושיעור כללי של רה"י הגר"ש גבאי, כשבסיומו חולקו ספרי "שערי דעת" למאות בחורים שעמלו על כתיבת חבורות בעיון (עולם הישיבות)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הישיש וממנהיגי הדור הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, סיפר במשך דקות ארוכות ויקרות על ימי בחרותו ועל היחסים החמים שהיו לו עם ראש ישיבת מיר מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל | צפו (חדשות חרדים)
גדולי ישראל, בראשות הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, נועדו ב'ליל שישי' האחרון, במעונו של הגרב"ד פוברסקי וכבר לא היו צריכים לטפס במדרגות בבית הגדול ברחוב בן זכאי (חדשות חרדים)
אחד ממנהיגי הציבור הליטאי כיום הוא הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שהיה לו קשר חזק ובלתי אמצעי עם מרן רבינו הגר"ע יוסף זצוק"ל, בעלון המיוחד של ראש הישיבה נחשפו סיפורים לא מוכרים על הקשר של השניים והחיבור המיוחד שהיה להם במהלך עשרות שנים, כשראש הישיבה חינך את בניו של מרן זצ"ל | מיוחד (חרדים)
שמחת הווארט לנינתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, נערכה במעונו שבבני ברק | הכלה היא נכדת בנו, הגאון רבי ירוחם פוברסקי ר''י סלאנים, נכדת הגר''ח פיינשטיין ראש ישיבת עטרת שלמה, בת הגרי''ז פיינשטיין ר''י נר זרח עוצם | תיעוד מהשמחה (חדשות חרדים)
לפני 26 שנים, הלך לעולמו ראש ישיבת פוניבז' ובעל הישועות דוד, הגאון רבי דוד פוברסקי זצוק"ל | בנו ממשיך דרכו, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עלה לקבר בבית החיים פוניבז' ועבר לפני העמוד בבית מקדש מעט שבביתו | תיעוד (עולם הישיבות)